ЭРА-ГЛОНАСС: она все же помогает!

По данным оператора, по стране ездит уже более 1,6 млн подключенных к системе автомобилей, и к концу года таких ожидается 3,5 миллиона.

По статистике, операторы системы с 1 января 2016 года приняли и обработали более 750 тыс. вызовов, из которых более 9 тыс. потребовали реагирования экстренных служб. И хотя это составило лишь 1,2% поступивших вызовов, надо понимать, что речь о действительно серьезных авариях, в которых для спасения человеческих жизней важны минуты.

Ежедневно в России происходит около 500 дорожно-транспортных происшествий, и почти каждое девятое заканчивается смертельным исходом, четверть всех аварий происходит вне населенных пунктов, где помощь может прийти позже, чем требуется. Изменить эту печальную статистику и есть задача системы ЭРА-ГЛОНАСС, ранее говорил член совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Рогозин.

Система работает следующим образом: датчики в автомобиле фиксируют аварию, потом информация о ДТП (координаты, время ДТП, VIN транспортного средства) поступает в экстренный центр «ЭРА-ГЛОНАСС», оператор связывается с водителем и по возможности выясняет, что случилось, какого рода помощь необходима и не ложный ли вызов. После этого данные о происшествии передаются в систему экстренных оперативных служб 112, и те начинают оказывать помощь. Несмотря на кажущуюся длинную цепочку, все это происходит в сжатые сроки — до 19 секунд.

ГИБДД недавно обнародовала статистику аварийности: число погибших в ДТП в 2017 году сократилось на 6% по сравнению с 2016 годом. В уменьшение смертности на дорогах внесла посильный вклад и ЭРА-ГЛОНАСС, и с каждым годом этот вклад будет все более ощутимым.

В уменьшение смертности на дорогах внесла посильный вклад и ЭРА-ГЛОНАСС, и с каждым годом этот вклад будет все более ощутимым. Напомним, первым серийным автомобилем, подключенным к системе ЭРА-ГЛОНАСС, стала Lada Vesta .

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