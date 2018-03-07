Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в России

На легковые автомобили, оснащенные дизельным двигателем, приходится всего 5% от общего объема российского автопарка.

Всего в России на начало этого года насчитывалось 2,1 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. То есть их доля в российском автомобильном парке составила около 5%.

Больше всего дизельных машин среди японских внедорожников и пикапов: в ведущей десятке шесть позиций занимают именно они. Лидирует в списке внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — на начало 2018 года в нашей стране таких автомобилей насчитывалось 81,4 тыс. штук. Второе место, подсчитали аналитики «Автостата», занимает Toyota Land Cruiser с показателем 73,9 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero (66,9 тыс. шт.). В пятерку также вошли пикап Toyota Hilux и немецкий внедорожник Volkswagen Touareg.

Самые популярные дизельные автомобили в России (в тыс. шт.)

1

Toyota Land Cruiser Prado

81,4 

2

Toyota Land Cruiser

73,9 

3

Mitsubishi Pajero

66,9 

4

Toyota Hilux

63,3 

5

Volkswagen Touareg

59,7 

6

Mitsubishi L200

56,8 

7

Mitsubishi Pajero Sport

55,9 

8

Kia Sorento

51,3 

9

SsangYong Kyron

48,3 

10

Hyundai Santa Fe

45,9 

Комментирует редактор «За рулем» Михаил Колодочкин:

Честно говоря, несколько удивлен соотношением в 5%: почему-то полагал, что легковых дизелей у нас гораздо больше. Возможно, моему неверному восприятию действительности способствовало бурное поведение «дизелелюбов» на различных форумах. Дескать, «50 дизельных лошадей всегда уделают сто бензиновых»… Ну и так далее. Я никогда не понимал восторга перед легковыми дизелями. В эпоху камазов с «бесплатным» горючим в огромных баках мечты о халяве были хотя бы понятными. Но сегодня, на мой взгляд, акценты сместились. Современный дизель с его бешеными давлениями и дорогой топливной аппаратурой на коленке не починить, а стоимость ДТ на заправках почти сравнялась с ценой бензина. Добавим к проблемам нашу погоду: посмотрите на календарь и на градусник… Европейцы привыкли к иному климату, им и печка не больно-то нужна. А у нас зимой в дизельной машине становится холодно: мотор с высоким КПД забирает все тепло себе… Наконец, вспомните о замерзающей зимой солярке! Любопытно, что сегодня ситуация может поменяться. Европейцы дружно начинают отказываться от дизелей  — тут их прекращают разрабатывать, там их не пускают в города… На таком фоне можно ожидать массового изгнания европейцами «неправильных» автомобилей в близлежащие государства, а вот Россия подобных санкций против дизельных моторов пока что не вводит. Посмотрим, как изменится статистика хотя бы через год…

Фото: Toyota

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