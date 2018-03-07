Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в России

Всего в России на начало этого года насчитывалось 2,1 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. То есть их доля в российском автомобильном парке составила около 5%.
Больше всего дизельных машин среди японских внедорожников и пикапов: в ведущей десятке шесть позиций занимают именно они. Лидирует в списке внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — на начало 2018 года в нашей стране таких автомобилей насчитывалось 81,4 тыс. штук. Второе место, подсчитали аналитики «Автостата», занимает Toyota Land Cruiser с показателем 73,9 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero (66,9 тыс. шт.). В пятерку также вошли пикап Toyota Hilux и немецкий внедорожник Volkswagen Touareg.
Самые популярные дизельные автомобили в России (в тыс. шт.)
|
1
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
81,4
|
2
|
Toyota Land Cruiser
|
73,9
|
3
|
Mitsubishi Pajero
|
66,9
|
4
|
Toyota Hilux
|
63,3
|
5
|
Volkswagen Touareg
|
59,7
|
6
|
Mitsubishi L200
|
56,8
|
7
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
55,9
|
8
|
Kia Sorento
|
51,3
|
9
|
SsangYong Kyron
|
48,3
|
10
|
Hyundai Santa Fe
|
45,9
Комментирует редактор «За рулем» Михаил Колодочкин:
- При какой температуре современный легковой автомобиль, оснащенный турбодизельным мотором, уверенно заводится зимой, выяснял наш автор.
- Экономичность всегда считалась сильной стороной дизельных автомобилей, однако достоинство это сомнительное, если учитывать, что такие машины дороже бензиновых в среднем на 100 тыс. рублей. Так когда же удастся эти деньги «отбить»?
Фото: Toyota
Читать комментарии (52)