Обновленный Nissan Juke: ищем изменения и ждем в России

Японский компактный кроссовер — один из старожилов рынка: с некоторыми изменениями и обновлениями он выпускается аж с 2010 года. Но пока в Nissan не хотят от него отказываться: машина пусть уже и не хватает звезд с неба, но неплохо продается.

Nissan Juke

Все уже отчаялись предсказывать, когда Nissan покажет хотя бы концепт нового поколения Juke. Вот и в Женеву Nissan привез кроссовер 2018 модельного года. Внешние изменения свелись к тому, что радиаторная решетка, блоки фар и повторители сигналов поворотов на зеркалах теперь затемнены. А светодиодные противотуманки стали частью стандартного оснащения для всех версий начиная с базовой SE.

Также уже в базовой версии покупатели смогут за доплату получить 16-, 17- и даже 18-дюймовые легкосплавные колеса. А на топовых вариантах им можно еще и придать индивидуальности с помощью цветных вставок. Для персонализации версий QE+ Perso и LE Perso в качестве опций предлагается выбрать элементы, окрашенные в отличный от кузова цвет: это бамперы, молдинги и корпуса зеркал. В гамме также появились два новых цвета кузова: синий Vivid и бронзовый Chestnut.

Для персонализации интерьера теперь доступны вставки оранжевого (Energy) и синего (Power) цветов. Для всех версий они предлагаются за доплату, а у топовых QE+ Perso и LE Perso являются частью базового оснащения. На приборной панели появился новый дисплей, а еще ниссановцы обещают более качественную кожу, которой обтянут руль.

Nissan Juke

Топовая версия LE получила аудиосистему Bose Personal с шестью динамиками, которая обеспечивает панорамное звучание. Ее особенностью являются два динамика Bose UltraNearfield, которые встроены в подголовник водительского сиденья.

В России продажи обновленного Nissan Juke начнутся летом. К четырем имеющимся комплектациям (SE, SE+, LE и LE Perso) добавятся варианты QE+ и QE+ Perso. Небольшое обновление наверняка скажется на и без того немаленькой цене машины: в России Nissan Juke стоит минимум 1 107 000 рублей. Причем машина у нас продается с безальтернативным сочетанием 1,6-литрового атмосферника (117 л.с.), вариатора и переднего привода.

В апреле Nissan представит рамный внедорожник Terra. Будем надеяться, что он тоже доедет до России.

По мнению аналитиков, Nissan Juke является одним из самых надежных подержанных автомобилей — впереди только Skoda Octavia.

Фото: Nissan