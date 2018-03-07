Машины по ОСАГО будут чинить бэушными запчастями. Но не все

Сейчас ремонтировать автомобили по ОСАГО можно используя исключительно новые запчасти. Для отдельных категорий автомобилей предлагается сделать исключение.
Закон об ОСАГО запрещает использовать старые детали для ремонта всех автомобилей, а цены на них для расчета выплат в деньгах также должны устанавливаться из расчета использования новых запчастей. Эта норма была принята еще в апреле прошлого года, когда страховые компании получили право вместо выплаты по ОСАГО производить ремонт поврежденного транспортного средства.
Однако РСА обратился к Центробанку с письмом (есть в распоряжении газеты «Ведомости»), в котором просит установить исключение и разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО.
Речь о тех машинах, которые изначально не поставлялись для продажи в России — например, для праворульных автомобилей. А значит, оригинальных новых запчастей к ним не найти и приходится заказывать из страны-производителя. А это долго, поставка может занимать несколько месяцев, а ведь страховой компании на выплаты потерпевшей стороне отводится всего 20 дней, иначе полагается штраф.
Причем стоимость подержанных запчастей, которые продаются в каждом конкретном регионе, предлагают использовать при оценке ущерба, таким образом, не будет риска переплаты.
В Ассоциации защиты страхователей полагают, что введение этой нормы приведет к занижению выплат по «автогражданке» до 30%.
- До конца весенней сессии Госдума планирует рассмотреть законопроект о повышении штрафов за отсутствие «автогражданки». По подсчетам аналитиков, они могут вырасти в 6 раз.
- Недавно вступили в силу новые правила проведения техосмотра. Нововведений немного, но они очень важные.
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