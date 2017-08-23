Тачку жалко: пьяного мужчину «похитили», чтобы он не испачкал салон

Житель города Камышин Волгоградской области стал свидетелем того, как трое неизвестных ударили мужчину и поместили его в багажник внедорожника Porsche Cayenne. Очевидец сообщил о подозрительном факте в полицию.

Инцидент произошел вечером 8 марта во дворе дома 96 по улице Пролетарская города Камышин. Компания из трех мужчин и одной женщины отмечала праздник, один из приятелей в процессе возлияний сильно набрался, и его было решено отвезти домой. Тот, вероятно, ехать не хотел и требовал «продолжения банкета», за что получил от друзей по голове и был усажен на оградку из вкопанных в землю покрышек. В процессе подачи машины водитель Porsche Cayenne наехал пьяному на ноги, затем друзья погрузили его в багажник и отбыли вместе с ним на машине в сторону Южного городка.

Все это наблюдал из окна дома местный житель, он подумал, что человека похитили, и сообщил об этом в полицию. Машина «злоумышленников» тут же была объявлена в розыск, но вскоре выяснилось, что никакого похищения не было: 45-летний гражданин, путешествовавший в багажнике, был обнаружен в целости и сохранности у себя дома, а его друзья объяснили странную транспортировку заботой об обивке салона внедорожника — мол, не хотели, чтобы пьяный товарищ ее запачкал.

Хеппи-энд? Не совсем. В сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Волгоградской области от 9 марта фигурирует любопытная деталь: следователи выяснили, что номера с922хт, которые были на Кайене, находятся в розыске и официально на какое-либо транспортное средства не устанавливались, а значит, эта странная поездка все же будет иметь далеко идущие последствия.

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Фото: Porsche