Новая беда для московских водителей: умные фонари

Фонари в Москве сделают дистанционно управляемыми. Это позволит диспетчеру по компьютеру отслеживать, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную.

«До конца 2018 года 49 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца», — рассказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров в интервью на официальном сайте мэра Москвы.

Уже двадцать умных фонарей тестируют на Большой Черкизовской улице. Скоро такие светильники появятся на Садовом и Третьем транспортном кольцах и вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе. В них встроят специальные контроллеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями, и диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. Если набегут тучи и в отдельном районе станет совсем темно, специалист прямо из Центра зажжет освещение на конкретной улице или в целом квартале. Если день выдался ясный и солнечный, фонари можно будет выключать раньше и экономить электричество. Впрочем, водителям стоит быть готовыми и к тому, что фонари попросту не будут включать ради экономии.

Сейчас в Москве на круглосуточном дежурстве в центре Объединенной энергетической компании находятся 24 диспетчера, обслуживают столицу 29 оперативно-выездных бригад и 32 аварийно-восстановительные, в которых работают более 150 человек.

Похоже, постепенно поумнеет все столичное оборудование: так, на пешеходных переходах уже активно внедряют светофоры со светящимися опорами, призванные привлечь дополнительное внимание водителей.

Также проходит эксперимент по подсветке зебр сверху. Тестовой площадкой для этой цели служит город Зеленоград.

Постепенно совершенствуется и работа видеокамер, установленных на дорогах. Список распознавания видов нарушений постоянно расширяется. Они способны «видеть» не только превышение скорости, но и движение автомобилей по выделенкам, нарушение правил парковки и стоянки, проезд под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора и т.д.

Фото: Альберт Гарнелис/ТАСС