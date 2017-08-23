Новая беда для московских водителей: умные фонари

«До конца 2018 года 49 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца», — рассказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров в интервью на официальном сайте мэра Москвы.
Уже двадцать умных фонарей тестируют на Большой Черкизовской улице. Скоро такие светильники появятся на Садовом и Третьем транспортном кольцах и вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе. В них встроят специальные контроллеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями, и диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. Если набегут тучи и в отдельном районе станет совсем темно, специалист прямо из Центра зажжет освещение на конкретной улице или в целом квартале. Если день выдался ясный и солнечный, фонари можно будет выключать раньше и экономить электричество. Впрочем, водителям стоит быть готовыми и к тому, что фонари попросту не будут включать ради экономии.
Сейчас в Москве на круглосуточном дежурстве в центре Объединенной энергетической компании находятся 24 диспетчера, обслуживают столицу 29 оперативно-выездных бригад и 32 аварийно-восстановительные, в которых работают более 150 человек.
- Похоже, постепенно поумнеет все столичное оборудование: так, на пешеходных переходах уже активно внедряют светофоры со светящимися опорами, призванные привлечь дополнительное внимание водителей.
- Также проходит эксперимент по подсветке зебр сверху. Тестовой площадкой для этой цели служит город Зеленоград.
- Постепенно совершенствуется и работа видеокамер, установленных на дорогах. Список распознавания видов нарушений постоянно расширяется. Они способны «видеть» не только превышение скорости, но и движение автомобилей по выделенкам, нарушение правил парковки и стоянки, проезд под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора и т.д.
Фото: Альберт Гарнелис/ТАСС
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