Почти сказка про репку: как 100 китайцев из реки грузовик тянули

Неудачный маневр водителя привел к тому, что грузовой автомобиль съехал с дороги в реку. Потребовались усилия многих людей, чтобы спасти тяжелое транспортное средство. Процесс удалось заснять на видео.

Произошло это еще 7 марта в китайской провинции Аньхой. Местный житель Гао Фэн заметил грузовик JAC, остановившийся на краю берега и медленно сползавший в реку. Водитель грузовика рассказал, что не справился с управлением на скользкой дороге, и машина съехала по крутому склону.

Прибывшие на место анхойские пожарные-спасатели объяснили, что места на дороге мало и использовать спецтехнику тут невозможно, так как она сама может свалиться в реку вслед за грузовиком.

Тогда Гао отправился за подмогой в ближайшее село, и около 100 мужчин вызвались помочь водителю грузовика, рассказал он позже репортеру. Впрочем, кажется, число добровольцев им сильно преувеличено, в любом случае их было достаточно много.

Мужчины прикрепили две веревки к передней части грузовика и, распределив усилия, стали вытаскивать его из реки. Через 10 минут грузовик был поднят и возвращен на дорогу. «Большое спасибо! Все могло бы закончиться ужасно, если бы не ваша помощь!» — поблагодарил сельчан растроганный водитель. В знак благодарности он хотел угостить добровольцев сигаретами, но те скромно отказались.

Гао Фэн уже установил предупреждающий знак на обочине дороги, чтобы другие водители были осторожны, проезжая этот участок, сообщает британская Daily Mail.

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Скриншот, видео: YouTube

