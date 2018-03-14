Бога не боится: автохам на Ленд Ровере с крестом объехал пробку по тротуару В Сети опубликовано снятое в Калуге видео, в котором водитель крутого внедорожника с подвешенным в салоне крестом срезает пробку по тротуару прямо у стен православного храма. Верующие возмущены, ГИБДД ищет нарушителя. Парень помог вытолкнуть машину из снега. В благодарность его ограбили Омская полиция задержала по горячим следам трех гопников, которые заманили к себе жертву очень оригинальным способом — попросили помочь подтолкнуть застрявший автомобиль. Майское ралли: новая визитная карточка Севастополя С 1 по 6 мая в Севастополе и Крыму пройдет традиционное Авторалли «Нахимов». Компания Gorkyclassic проводит это соревнование уже в четвертый раз и каждый год собирает всё больше и больше участников.