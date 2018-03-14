Новая Победа — как Porsche Panamera (или лучше)!

ГАЗ-М20 Победа — возможно, самый культовый легковой автомобиль времен СССР, заслуживающий реинкарнации. Какой могла бы быть новая Победа, пофантазировал 3D-моделист Сергей Баринов.

Да, представленный в галерее и на видео автомобиль — всего лишь виртуальная модель, но, надо отметить, довольно тщательно проработанная. Сергей попытался переосмыслить на современный лад ключевые элементы дизайна классической Победы. Насколько хорошо у него получилось, судите сами. Отметим лишь, что пропорции исторического прототипа автору сохранить не удалось: современная Победа вышла явно длиннее и приземистее классической, зато в теории она могла бы стать конкурентом лифтбекам Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT4‑Door Coupe.

Новая Победа — как Porsche Panamera (или лучше)!

Иллюстрации, видео: Сергей Баринов

Новая Победа — как Porsche Panamera (или лучше)!
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