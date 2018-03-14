Да, представленный в галерее и на видео автомобиль — всего лишь виртуальная модель, но, надо отметить, довольно тщательно проработанная. Сергей попытался переосмыслить на современный лад ключевые элементы дизайна классической Победы. Насколько хорошо у него получилось, судите сами. Отметим лишь, что пропорции исторического прототипа автору сохранить не удалось: современная Победа вышла явно длиннее и приземистее классической, зато в теории она могла бы стать конкурентом лифтбекам Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT4‑Door Coupe.
- В декабре «За рулем» рассказывал о другом проекте Сергея Баринова — семействе легковых моделей, выполненных в стилистике классической Волги ГАЗ-24.
- О классической Победе читайте увлекательный рассказ нашего исторического эксперта.
Иллюстрации, видео: Сергей Баринов
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