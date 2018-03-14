Майское ралли: новая визитная карточка Севастополя

С 1 по 6 мая в Севастополе и Крыму пройдет традиционное Авторалли «Нахимов». Компания Gorkyclassic проводит это соревнование уже в четвертый раз и каждый год собирает всё больше и больше участников.

Авторалли — фирменное название мероприятий Gorkyclassic и некогда популярный в СССР вид любительского автоспорта. Туристы на персональных автомобилях соревновались между собой в точности прохождения маршрута и ориентировании на местности. На «Нахимов-2018» уже заявлено более 50 экипажей на Волгах, Победах, Чайках, Москвичах, Жигулях ранних моделей. Большинство из них приедут в Крым издалека. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Ярославль, Краснодар, Калуга, Минск — такова вкратце география участников нынешней многодневки.

В этом году Авторалли «Нахимов» получило официальный статус Кубка губернатора Севастополя. Правительство Города-Героя уделяет большое внимание развитию туризма в регионе и рассматривает ралли как один из инструментов привлечения в Севастополь новых гостей.

Первого мая с главной площади Севастополя — площади Нахимова — по маршруту протяженностью более 1200 километров отправятся десятки хорошо подготовленных экипажей. Их задача — разгадать ребусы дорожных заданий и пройти все контрольные точки «точно-вовремя». Естественно, что повышенные требования на горных дорогах предъявляются и к надежности классических автомобилей. Севастополь — Инкерман — Евпатория — Феодосия — Коктебель — Алушта — Массандра — Ялта — Балаклава … — в этом году Авторалли «Нахимов» можно назвать «кругосветным путешествием» по Крыму. Завершится соревнование в Севастополе вечером 6 мая.

Фото: Авторалли «Нахимов»