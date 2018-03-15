На российских дорогах появится новая разметка

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который вводит на российских дорогах разметку синего цвета, а также ряд новых знаков.

Документ готовился по заказу Росавтодора и вступает в силу с 1 июня этого года. Вся дорожная разметка, включая прерывистые и сплошные линии, как одинарные, так и двойные, может быть как белого, так и желтого цвета. Сегодня линии желтой разметки применяются лишь для обозначения зон, в которых запрещена парковка. Синей разметкой будут обозначать направления движения на поворотах.

Кроме того, новый ГОСТ вводит ряд обозначений, наносящихся на асфальт. Это разворотная стрелка (ранее были лишь поворотные), знак, обозначающий зарядную станцию для электромобилей, а также разметку типа «вафельница», которая сегодня применяется в качестве эксперимента на 30 перекрестках в Москве. Она обозначает зону, в которую запрещен въезд в случае затора на перекрестке.

Новый ГОСТ создан в рамках приведения документации в соответствие с Техрегламентом Таможенного союза, рассказал «Коммерсанту» разработчик стандарта глава «Дорконтроля» Владимир Свежинский. Синяя разметка также будет применяться для обозначения зон платной и бесплатной парковки, однако закреплено это будет уже в другом стандарте, который сейчас разрабатывается.

Правда, по словам замначальника руководителя московского Центра организации дорожного движения Андрея Мухортикова, вопрос применения новой разметки пока не решен. Дело в том, что распоряжением правительства утвержден перечень обязательных к исполнению стандартов, а оно ссылается на ГОСТ от 2011 года. Потому с юридической точки зрения обязательным является прежний стандарт.

В декабре 2017 года вступил в силу предварительный национальный стандарт, который ввел более 20 новых знаков.

В качестве эксперимента Росавтодор начал наносить на дороги разметку желтого цвета еще в прошлом году.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС