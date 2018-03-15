Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят в мае

Такое решение было принято строителями по итогам визита Владимира Путина на стройку.

О том, что мост откроют для автотранспорта в мае, заявил глава «Стройгазмонтажа» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг. По его словам, изначально автомобильное движение планировалось запустить 9 мая, но затем решили не совмещать это событие с Днем Победы.

Строители будут готовы сдать автомобильную часть «после 9 мая», сообщает ТАСС с ссылкой на Ротенберга.

По графику сдача автодорожной части моста была запланирована на декабрь этого года, а железнодорожной — на конец 2019 года. Крымский мост является самым длинным в России и Европе, его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

В декабре 2017 года мост получил официальное название — Крымский, его выбирали путем народного голосования на портале Назовимост.рф. 64% проголосовавших отметили именно этот вариант из 12 наиболее популярных.

Ранее по заасфальтированному участку Крымского моста проехал депутат Госдумы Николай Валуев вместе с местным обитателем котом Мостиком.

Фото: most.life