Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят в мае

Такое решение было принято строителями по итогам визита Владимира Путина на стройку.

О том, что мост откроют для автотранспорта в мае, заявил глава «Стройгазмонтажа» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг. По его словам, изначально автомобильное движение планировалось запустить 9 мая, но затем решили не совмещать это событие с Днем Победы.

Строители будут готовы сдать автомобильную часть «после 9 мая», сообщает ТАСС с ссылкой на Ротенберга.

По графику сдача автодорожной части моста была запланирована на декабрь этого года, а железнодорожной — на конец 2019 года. Крымский мост является самым длинным в России и Европе, его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Фото: most.life

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