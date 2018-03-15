Штрафы за мойку машин у водоемов вырастут в разы

Причем штрафы будут дифференцированы по зонам, и больше всего заплатят те, кто нарушает санитарные нормы в первой зоне.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность «за нарушения использования зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

Экологическая статья коснется в том числе и любителей бесплатно помыть свой автомобиль на берегу реки. Солнце, свежий воздух, вода — почему бы не освежить свой автомобиль, полагают некоторые автовладельцы и делают это, несмотря на существующий штраф по статье 8.13 КоАП РФ, который составляет от 500 до 1000 рублей для физлиц и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — для юрлиц. За помывку авто на территории заповедника граждан могут оштрафовать до 4 тыс. рублей, но поскольку штрафы небольшие, а выявить такие нарушения сложно, этих санкций водители боятся мало.

Теперь же предлагается внести поправки в КоАП и штрафовать нарушителей в зависимости от того, в какой зоне зафиксировано нарушение. На территориях, отнесенных к первой зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, штраф за помывку автомобиля для рядовых граждан составит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей , для индивидуальных предпринимателей — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если зона вторая, санкции предполагается чуть мягче — для граждан штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей , для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

И наконец, если речь идет о третьей зоне, то штраф для граждан — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей , для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Под планируемое нововведение подпадают не только водители, но и туристы, оставившие после себя мусор или повредившие слой земли в результате разведения костра, а также предприниматели, например слившие отходы производства в водоем.

Законопроект направлен на защиту здоровья граждан, которые должны быть уверены, что вместе с водой к ним не попадут вредные и отравляющие вещества.

Что касается услуги — мойки автомобилей, то и тут не все просто. Как выбрать автомойку «по науке», рассказывает наш автор.

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