РСА хочет пожаловаться на решение коллегии Верховного суда

Это касается справочников средней стоимости запасных частей для ремонта в ОСАГО. Ранее ФАС предписал привести справочники в соответствие с Единой методикой определения расходов, так как есть сомнения в достоверности отраженной в них информации. Суды решение антимонопольщиков поддержали. Страховщики с этим не согласны, хотя и признают, что справочники нуждаются в усовершенствовании.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда оставила в силе решение Арбитражного суда Татарстана по поводу некорректного применения ценовых справочников в ОСАГО.

Спор начался с того, что татарстанское подразделение ФАС предписало РСА устранить противоречие между используемыми справочниками для определения стоимости ремонта в ОСАГО и принципами Единой методики восстановительного ремонта, которую разработал РСА и утвердил ЦБ РФ. Несогласный с этим предписанием РСА обратился в суд, и после ряда судебных инстанций материалы попали в коллегию ВС, где также поддержали ФАС. В материалах суда говорится, что справочники, сформированные РСА, не позволяют произвести проверку средней стоимости запасных частей и материалов по источникам информации, а Банк России и экспертное сообщество не следят за достоверностью сведений, содержащихся в справочниках.

В частности, при исследовании цен на запасные части и нормочасы РСА не соблюдал принцип исследования цен в городах с численностью населения не менее одного миллиона человек и во всех административных центрах субъектов по каждому экономическому региону. Экономические регионы РФ были укрупнены, и в результате в справочниках не отражена разница между стоимостью запчастей или работ в конкретном субъекте и средней стоимостью в соответствующем регионе. Порой отклонение цен на ремонт по запчастям может составлять до четверти стоимости.

РСА с этим решением не согласен и собирается обжаловать его в президиуме Верховного суда — или даже обратиться к председателю Верховного суда, сообщил глава РСА Игорь Юргенс. В Союзе автостраховщиков утверждают, что справочники соответствуют утвержденной Методике и в этом плане никаких нарушений нет.

Однако в РСА признают, что Единая методика требует корректировки, но в другом плане. Так, при формировании справочника средней стоимости запасных частей предлагается взять за основу данные интернет-магазинов запасных частей, поскольку они становятся все популярнее, и фокус ценообразования сместился от «живых» авторынков и магазинов в интернет, где цены часто ниже. Вот такую корректировку и следует внести, с этим предложением РСА уже обратился в Банк России.

Напомним, ФАС пришлось заняться справочниками, так как ведомство завалили жалобами автовладельцев на то, что реальная стоимость запчастей, используемых при ремонте, гораздо выше установленной в справочниках.



запчастей, используемых при ремонте, гораздо выше установленной в справочниках. Справочники средней стоимости запчастей несколько раз пересматривались, но при этом периодически все равно требуют актуализации.

Методика определения стоимости ремонта по справочникам была принята еще в 2014 году и стала обязательной для страховых компаний, экспертов-техников и судебных экспертов. До этого стоимость ремонта, рассчитанная по одному и тому же страховому случаю разными экспертами, могла отличаться в разы. Теперь же установлены средние цены расчета для каждого региона.



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