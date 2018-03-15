Еще один пустяковый дорожный конфликт закончился стрельбой

Вновь один водитель подрезал другого, и началось… Инцидент произошел на Объездной дороге в Екатеринбурге.

Конфликт завязался, как водится, из-за простой невнимательности: водитель «шестерки» Жигулей при перестроении из средней полосы в левую не заметил большой кроссовер Toyota Highlander и подрезал его. Водитель Тойоты посигналил, после чего Жигули тут же убрались с его пути. Казалось бы, чего шуметь, инцидент исчерпан, но водитель Тойоты решил догнать и наказать обидчика: поравнялся с ним, начал орать, покрутил для устрашения на пальце пистолет, а затем дал по газам и унесся вперед. Этот акт агрессии, в свою очередь, задел за живое водителя Жигулей, он бросился за Тойотой в погоню, чтобы снять ее на видео.

Ролик прерывается в тот момент, когда водитель Тойоты производит из пистолета свой первый выстрел по Жигулям. По словам водителя Лады, которые приводит сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», агрессор выпустил в его машину три или четыре пули, на кузове остались характерные повреждения. Судя по ним и характерному хлопку в конце видеоролика, огонь велся из пневматического оружия. Думаете, это пустяки? На прошлой неделе в Тульской области от срикошетившего от забора выстрела из пневматического пистолета погиб 33-летний мужчина, так что даже такое оружие, которое можно купить в любом торговом центре без всякой справки и разрешения, может представлять смертельную опасность.

Полиция Екатеринбурга установила личность водителя Тойоты и объявила его в розыск.

Ранее на этой неделе в Кемерове водитель Хонды Аккорд выстрелил из травматического пистолета в ногу подрезавшему его автомобилисту.

В феврале в Нью-Йорке 74-летний американский комик Чеви Чейз пришел в бешенство от того, чего его Мерседес подрезали молодые люди на пикапе. Актер догнал обидчиков и набросился на водителя.

Также в феврале в Калифорнии плевками и перевернутым автомобилем закончился конфликт между двумя американскими водителями из-за того, что один подрезал другого.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

Видео: YouTube