Об этом Михаил Черников рассказал в интервью еженедельнику «Аргументы и Факты».

Руководитель Госавтоинспекции отметил, что сейчас активно прорабатывает вопрос о применении недорогих ограждений, разделяющих транспортные потоки. Проблему встречки без экономики не решить.

Он напомнил, что есть несколько типов ограждений, основное — криволинейники или бетонные, они очень дорогие, кроме того, при их установке на дороге по ГОСТу необходимо выделять еще и дополнительную полосу. Еще есть тросовые ограждения, которые успешно применяются в ряде регионов. Они гораздо дешевле, экономят место — для них не нужна дополнительная полоса. Черников утверждает, что вообще при остановке ограждений самое главное — эффект визуализации.

«Водитель замечает ограждение и рефлекторно держит машину в своей полосе, потому что видит геометрию дороги даже ночью. Вообще практика показывает, что, если сделать даже не тросовые, а какие-нибудь, к примеру, алюминиевые ограждения, что в 6–7 раз дешевле, количество ДТП с выездом на встречку снизится в разы».

Зрительно водитель замечает преграду, и у него не появляется искушения выехать, обогнать, развернуться, а при простой разметке, даже двойной сплошной, такой соблазн остается. Даже там, где установлены тросы, случаи ДТП единичны, сразу на 90% сокращается смертность, отмечает Черников.

По статистике ГИБДД, с выездом на встречку в 2017 году было связано 15,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это 10,5% всех аварий, произошедших из-за нарушений правил водителями. В таких авариях погибли 4,9 тыс. человек и получили ранения 27,8 тыс. человек.

Недавний опрос ГИБДД показал, что многие водители не видят разницы между обгоном и опережением, кроме того, недооценивают риски, связанные с выездом на полосу встречного движения.

В 2017 году на дорогах страны произошло 169 432 дорожно-транспортных происшествия (меньше на 2,5%, чем в 2016-м), сократилась смертность в авариях (на 6%), но показатели все равно еще очень высокие.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС