Ученик автошколы отправил на экзамен вместо себя другого. Обоим грозит тюрьма

Мужчина до ужаса боялся экзамена по теории в автошколе. И тогда за умеренную плату его инструктор нашел добровольца, который согласился провернуть махинацию и сдать экзамен. На беду он оказался гораздо моложе настоящего ученика.

37-летний житель Тарнобжега (Польша) страшно боялся, что после прохождения курса обучения в автошколе он не сможет сдать экзамен по теории. И тогда его инструктор предложил выход: на экзамен вместо него пришел 21-летний парень, который показал чужое удостоверение личности (в Польше используется вместо паспорта).

Возможно, мошенничество и удалось бы, но на беду парень был слишком молод, а собирался он сойти за 37-летнего, что насторожило членов комиссии, хотя он всеми силами и пытался доказать, что выглядит гораздо моложе своего возраста. В итоге до экзамена его не допустили. Более того, молодому человеку пришлось убегать с экзамена, и, как назло, он выронил из кармана свое настоящее удостоверение личности. Благодаря этому, а также видеокамерам полицейским не составило труда найти участников преступного сговора, а заодно взять показания у свидетелей инцидента.

Лица, задействованные в махинации, были установлены и задержаны. Теперь за попытку подлога по польским законам всем участникам сговора — инструктору, курсанту и «волонтеру» — грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Этот молодой водитель, не имея при себе водительских прав, решил поучаствовать в буксировке транспортного средства. Но автомобиль был в таком плачевном состоянии, что дорожные полицейские им заинтересовались.



Между тем в России появилась инициатива продлевать добросовестным водителям права автоматически. Но сразу же вызвала бурные споры.



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