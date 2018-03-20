Мост в Крым: легковые автомобили поедут по нему уже в мае

В связи с планами строителей ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением — в мае 2018 года — Министерство транспорта сообщило о поэтапном открытии движения по новой трассе через Керченский пролив.
Таким образом, в мае откроют проезд для легковых автомобилей и автобусов, перевозящих пассажиров. Движение грузовиков запустят на втором этапе — в конце 2018 года, как и планировалось ранее. Грузовой и технологический транспорт, который используется в строительстве железнодорожной части Крымского моста, сможет передвигаться по автомобильной части наравне с легковыми автомобилями.
Развести сроки запусков движения решено, чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов в пиковый летний сезон.
Также в мае откроют сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), а на крымской стороне обеспечат автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида».
«К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы „Тавриды“ до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив», — говорится в сообщении Минтранса.
- Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, будет самым длинным в России — 19 километров. Во время визита президента строители обязались завершить работы раньше графика — проезд планируют открыть уже в мае.
- Ранее путем всеобщего народного голосования выбрали название для моста. Больше половины проголосовавших отметили вариант «Крымский мост» из 12 самых популярных.
- Первым из значимых персон по заасфальтированному участку Крымского моста проехал депутат Госдумы Николай Валуев в сопровождении местного обитателя и талисмана — кота Мостика.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС и most.life
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