Volkswagen отзывает в России новенькие фургоны Crafter

Volkswagen Crafter второго поколения вышел на наш рынок в прошлом году и является одной и самых дорогих коммерческих моделей. К сожалению, высокая цена не всегда означает безупречное качество. Под отзыв попал 371 автомобиль с дизельным двигателем и простым турбонагнетателем, список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, там же приводится краткое описание выявленной проблемы:
«Из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра».
В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев проверят и при необходимости заменят дефектный топливный фильтр.
- В начале марта Volkswagen отзывал в России из-за дефектных пружин в стартерах дизельные автомобили Golf, Passat, Sharan и Touran.
- В декабре германский автопроизводитель призывал на сервис в России седаны Polo — на них были обнаружены недоваренные буксирные проушины.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Volkswagen
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