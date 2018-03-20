Volkswagen отзывает в России новенькие фургоны Crafter

Отзыву подлежат Крафтеры, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в период с 2017 по 2018 год. Необходимо проверить их на предмет утечек в топливной системе.

Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter

Volkswagen > Crafter

Volkswagen Crafter второго поколения вышел на наш рынок в прошлом году и является одной и самых дорогих коммерческих моделей. К сожалению, высокая цена не всегда означает безупречное качество. Под отзыв попал 371 автомобиль с дизельным двигателем и простым турбонагнетателем, список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, там же приводится краткое описание выявленной проблемы:

«Из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра».

В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев проверят и при необходимости заменят дефектный топливный фильтр.

  • В начале марта Volkswagen отзывал в России из-за дефектных пружин в стартерах дизельные автомобили Golf, Passat, Sharan и Touran.
  • В декабре германский автопроизводитель призывал на сервис в России седаны Polo — на них были обнаружены недоваренные буксирные проушины.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Volkswagen

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