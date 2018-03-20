Победители национальной премии Gold Print Awards получают статуэтку, выполненную в форме слитка золота. Издательство «За рулем» является одним из учредителей премии.

Gold Print Awards — национальная премия в области медиарекламы, учрежденная в 2017 году для популяризации и продвижения прессы в качестве площадки для распространения рекламных сообщений. В этом году Премия проводится при участии таких общественных организаций, как Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК) и Союз издателей «ГИПП», что повышает ее значимость.

Президент Национальной ассоциации Елена Михайлова отмечает, что в рамках партнерства НАВК учредила специальный приз за лучшую микс-кампанию в наружной рекламе и печатных средствах массовой информации. В Ассоциации придают большое значение сотрудничеству с крупнейшими издательскими домами, планируется, что оно станет ежегодным.

Общественная организация Союз издателей «ГИПП» второй год поддерживает Премию. Ее исполнительный директор Елена Шитикова подчеркивает, что Gold Print Awards призвана укрепить союз прессы с рекламодателем, продемонстрировать достижения, намерения и возможности обеих сторон. Эта Премия — точка пересечения интересов издателей и рекламодателей, площадка, которая их объединяет.

Вручение II Национальной премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных медиа — Gold Print Awards 2018 пройдет 5 апреля в отеле «Метрополь».

Справка о премии