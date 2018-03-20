В Госдуме предложили повысить до 110 км/ч скоростной лимит на автодорогах

Мне моргают дальним светом фар — что бы это значило?

— Себе поморгай! — когда вас пытается «сморгнуть» из уютного ряда какой-нибудь бесцеремонный торопыга, это зачастую вызывает праведный гнев. А какой еще посыл может означать мигание дальним светом?