В Госдуме предложили повысить до 110 км/ч скоростной лимит на автодорогах

Положительный отклик в сердцах многих российских автолюбителей найдет инициатива единоросса Евгения Москвичева, высказанная сегодня в ходе конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018–2019 годы».
«Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100–110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — цитирует слова своего руководителя официальный сайт Комитета Государственной думы по транспорту и строительству.
Ограничение в 90 км/ч действует на подавляющем большинстве автодорог, проходящих вне населенных пунктов и не относящихся к категории «Автомагистраль». В развитие таких дорог правительство в последние годы вкладывает значительные средства, и на некоторых участках вполне можно поднять скоростной лимит. Также Москвичев призвал активнее развивать придорожную инфраструктуру, которая сделала бы поездки более комфортными и безопасными:
«Если бизнес средний и малый сегодня хочет вдоль дорог ставить свои стоянки, кемпинги и базы отдыха, то давайте сделаем согласование именно этих разгонных полос и все остальное проще, как в МФЦ, чтобы годами мы не ходили согласовывать. Это нужно пользователям».
Для реализации своих инициатив глава транспортного комитета предложил Минтрансу в 2019 году заложить вдвое больше средств в проект «Безопасные и качественные дороги».
- В декабре Минтранс опубликовал проект поправок в ПДД, связанных с организацией в городах «зон успокоенного движения». Скорость движения в них не должна будет превышать 20 км/ч.
- Летом прошлого года вступили в силу новые ограничения скорости (50 км/ч вместо 60 км/ч) на десятке автодорог Подмосковья, где, согласно статистике, особенно высока смертность в результате ДТП.
Фото: vehiclehi.com
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