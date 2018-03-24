Пять самых быстрых спорткаров Porsche по версии производителя

Критерием быстроты в мире спорткаров является, как известно, не скорость, а ускорение — время разгона до 100 км/ч. Свои самые быстрые модели Porsche сравнила с помощью драг-заездов и сняла захватывающее видео.

Разумеется, в пятерку самых быстрых Porsche вошли сравнительно свежие модели, выпущенные в XXI веке. Самым пожилым спорткаром в заводском рейтинге быстрейших стала среднемоторная Carrera GT из прошлого десятилетия, снабженная 5,7-литровым атмосферником V10 мощностью 612 л.с. Первую сотню эта заднеприводная машина разменивает за 3,9 с. Максимальная скорость, кому любопытно, — 330 км/ч.

Четвертое место досталось представленному осенью прошлого года гибридному 680-сильному универсалу Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. До 100 км/ч полноприводный «турист» с полностью заряженной батареей разгоняется за 3,4 с. Максимальная скорость — 310 км/ч.

На третьей строчке — 580-сильное купе 911 Turbo S: всего 2,9 с до «сотни» и максимальные 330 км/ч.

Еще быстрее — расположившаяся на втором месте самая мощная (700 л.с.) модификация 911-й модели — GT2 RS: в разгоне до 100 км/ч она быстрее Turbo S всего на 0,1 с, но это огромное достижение с учетом того, что у GT2 RS привод задний, а у Turbo S — полный. Максимальная скорость Porsche 911 GT2 RS — 340 км/ч.

Ну а самым быстрым Porsche «всех времен и народов» предсказуемо стал уже снятый с производства гибридный гиперкар 918 Spyder (887 л.с.): до 100 км/ч с заряженной батареей он разгоняется всего за 2,6 с. Максималка тоже впечатляет — 350 км/ч.

Осенью прошлого года Porsche 911 GT2 RS стал самым быстрым серийным спорткаром Нюрбургринга.

Недавно фирма Porsche опубликовала зрелищный видеоролик со своими пятью самыми легкими спорткарами.

С пятеркой самых ярко звучащих моделей Porsche можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Porsche