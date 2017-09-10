Новая Toyota Corolla: они назвали ее неудержимой!

Двенадцатое поколение популярной японской модели получило яркий дизайн и новейшую платформу TNGA. Живая премьера новой Тойоты Короллы состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.

В США Toyota Corolla стабильно входит в десятку самых продаваемых легковых автомобилей: в прошлом году реализовано 329 196 экземпляров. И все же это на 13% меньше, чем в 2016-м, и главный конкурент — Honda Civic — продается лучше: 377 286 шт. (+2,8%). Одно из ключевых преимуществ Сивика — разнообразие кузовов (седан, хэтчбек, купе), а Corolla до сих пор предлагалась американцам исключительно в четырехдверном исполнении. Раньше хэтчбек продавался в США под маркой Scion, но два года назад ее ликвидировали, и в ассортименте возникла брешь. Поэтому неудивительно, что новую Короллу в США презентуют именно в виде хэтчбека, седан ожидается позднее.

Внешне пятидверная Corolla идентична новому европейскому хэтчбеку Auris, который тойотовцы представили в начале месяца на Женевском автосалоне, но тогда от нас скрыли интерьер. Американский же вариант можно рассмотреть во всех подробностях, и да, дизайн многих впечатлит — вряд ли когда-либо Corolla, эта массовая модель, которую часто сравнивали со стиральной машиной на колесах, была столь утонченной.

Сам производитель называет стиль новой модели «неудержимым» — практически хот-хэтч, но без соответствующего заряженного мотора. Для американской Короллы на данный момент заявлен всего один двигатель — новая 2,0-литровая атмосферная бензиновая «четверка» (заводской индекс M20A-FKS) с комбинированным впрыском топлива. Мощность пока не называется, но скорее всего она будет на уровне 150 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механика либо вариатор с запрограммированными квазиступенями и возможностью их смены подрулевыми лепестками. Сообщается также, что подвеска настроена по-спортивному и в сочетании с увеличившейся на 60% жесткостью кузова на кручение это сулит машине отличную управляемость.

По сравнению с предыдущей пятидверкой новая Corolla чуть увеличилась в размерах: длина — 4370 мм (+40 мм), колесная база — 2640 мм (+40 мм), ширина — 1790 мм (+30), высота немного уменьшилась — 1438 мм (-22 мм). В салоне в первую очередь бросаются в глаза топорщащийся из передней панели 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и изящные, как бы парящие в воздухе дверные ручки.

В базовое оснащение всех американских Королл войдут семь подушек безопасности и комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense, включающий в себя автоматическое управление дальним светом фар, систему удержания автомобиля в заданной полосе, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Более подробные спецификации производитель объявит ближе к старту продаж, которые в США начнутся летом этого года. Что до России, то пока неизвестно, появится ли у нас новый хэтчбек, а седан еще даже не представлен. Но очевидно, что американский 2,0-литровый атмосферник для нас предпочтительнее заявленных для европейского Ауриса гибридных силовых установок (122 и 180 л.с.) и даунсайзингового турбомотора 1.2 (116 л.с.).

28 марта на автосалоне в Нью-Йорке Toyota представит также пятое поколение компактного кроссовера RAV4.

В феврале в России стартовали продажи обновленного минивэна Toyota Alphard.

Фото: Toyota