Марки автомобилей, владельцам которых чаще приходят штрафы

Лидируют в списке премиальные бренды, водители таких машин получают от 5 до 11 постановлений о штрафах в год.

Рейтинг автомобильных марок, на модели которых в 2017 году приходилась львиная доля дорожных штрафов, составили аналитики проекта «Новости о штрафах ГИБДД» на основании базы данных сервиса shtrafy-gibdd.ru. В базе содержатся сведения о 10 млн автомобилей, зарегистрированных в России.

Наиболее «штрафоопасными» марками в прошлом году оказались премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. В среднем водители автомобилей этих брендов получали от 5 до 11 постановлений в год. В середине рейтинга с приблизительно одинаковыми результатами (около четырех штрафов в год на одного водителя) расположились Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo. Замыкают рейтинг пять «японок»: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

Самые опасные нарушения на дороге (выезд на красный и на встречку, серьезное превышение скорости и т.д.) совершают владельцы той же ведущей пятерки. А дальше результаты относительно первой таблицы перемешиваются и обогащаются другими марками. Так, в топ-15 добавились и «немцы» Porsche, Volkswagen и Opel.

Аналитики сделали вывод, что владельцы дорогих и мощных машин люксовых марок нарушают чаще всего, потому что размеры штрафов не являются для них существенными. Отсутствие прогрессивной шкалы приводит к тому, что для состоятельных россиян штрафы за скорость (250 рублей со скидкой в 50%), «непропуск» пешехода (750 рублей со скидкой) или непристегнутый ремень безопасности (500 рублей со скидкой) интуитивно воспринимаются как абонентская плата за вседозволенность на дороге.

В таблицах нет отечественных брендов ГАЗа, УАЗа и Лады, но это не значит, что водители таких машин предельно аккуратные. Просто большей долей «наших» машин владеют жители небольших населенных пунктов, где нет камер фотофиксации нарушений, к тому же дает о себе знать общий возраст такого автопарка и портрет среднестатистического владельца. Да и самым распространенным для России нарушением является превышение скорости, поэтому отсутствие в рейтинге нашемарок выглядит вполне логичным.

Топ-15 автомобильных марок нарушителей ПДД по среднему количеству нарушений в 2017 году

Место в рейтинге Марка Среднее количество нарушений на одну машину марки в год 1. Infiniti 11,1 2. BMW 8,9 3. Mercedes-Benz 6,6 4. Audi 6,5 5. Lexus 5,6 6. Skoda 4,6 7. Kia 4,1 8. Ford 4,09 9. Land Rover 4,03 10. Volvo 3,6 11. Subaru 3,5 12. Honda 3,4 13. Mazda 3,3 14. Toyota 3,27 15. Nissan 3,25

Топ-15 автомобильных марок нарушителей ПДД по среднему количеству крупных нарушений в год

Место в рейтинге Марка Среднее количество автомобилистов владельцев модели марки, имеющих крупный штраф 1. Infiniti 93% 2. BMW 71% 3. Mercedes-Benz 68% 4. Audi 54% 5. Lexus 45% 6. Land Rover 39% 7. Volvo 34% 8. Kia 34% 9. Skoda 32% 10. Ford 30% 11. Hyundai 26% 12. Porsche 23% 13. Nissan 22% 14. Volkswagen 21% 15. Opel 21%

Фото: shtrafy-gibdd.ru