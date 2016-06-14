Марки автомобилей, владельцам которых чаще приходят штрафы

Рейтинг автомобильных марок, на модели которых в 2017 году приходилась львиная доля дорожных штрафов, составили аналитики проекта «Новости о штрафах ГИБДД» на основании базы данных сервиса shtrafy-gibdd.ru. В базе содержатся сведения о 10 млн автомобилей, зарегистрированных в России.
Наиболее «штрафоопасными» марками в прошлом году оказались премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. В среднем водители автомобилей этих брендов получали от 5 до 11 постановлений в год. В середине рейтинга с приблизительно одинаковыми результатами (около четырех штрафов в год на одного водителя) расположились Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo. Замыкают рейтинг пять «японок»: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.
Самые опасные нарушения на дороге (выезд на красный и на встречку, серьезное превышение скорости и т.д.) совершают владельцы той же ведущей пятерки. А дальше результаты относительно первой таблицы перемешиваются и обогащаются другими марками. Так, в топ-15 добавились и «немцы» Porsche, Volkswagen и Opel.
Аналитики сделали вывод, что владельцы дорогих и мощных машин люксовых марок нарушают чаще всего, потому что размеры штрафов не являются для них существенными. Отсутствие прогрессивной шкалы приводит к тому, что для состоятельных россиян штрафы за скорость (250 рублей со скидкой в 50%), «непропуск» пешехода (750 рублей со скидкой) или непристегнутый ремень безопасности (500 рублей со скидкой) интуитивно воспринимаются как абонентская плата за вседозволенность на дороге.
В таблицах нет отечественных брендов ГАЗа, УАЗа и Лады, но это не значит, что водители таких машин предельно аккуратные. Просто большей долей «наших» машин владеют жители небольших населенных пунктов, где нет камер фотофиксации нарушений, к тому же дает о себе знать общий возраст такого автопарка и портрет среднестатистического владельца. Да и самым распространенным для России нарушением является превышение скорости, поэтому отсутствие в рейтинге нашемарок выглядит вполне логичным.
Топ-15 автомобильных марок нарушителей ПДД по среднему количеству нарушений в 2017 году
|
Место в рейтинге
|
Марка
|
Среднее количество нарушений на одну машину марки в год
|
1.
|
Infiniti
|
11,1
|
2.
|
BMW
|
8,9
|
3.
|
Mercedes-Benz
|
6,6
|
4.
|
Audi
|
6,5
|
5.
|
Lexus
|
5,6
|
6.
|
Skoda
|
4,6
|
7.
|
Kia
|
4,1
|
8.
|
Ford
|
4,09
|
9.
|
Land Rover
|
4,03
|
10.
|
Volvo
|
3,6
|
11.
|
Subaru
|
3,5
|
12.
|
Honda
|
3,4
|
13.
|
Mazda
|
3,3
|
14.
|
Toyota
|
3,27
|
15.
|
Nissan
|
3,25
Топ-15 автомобильных марок нарушителей ПДД по среднему количеству крупных нарушений в год
|
Место в рейтинге
|
Марка
|
Среднее количество автомобилистов владельцев модели марки, имеющих крупный штраф
|
1.
|
Infiniti
|
93%
|
2.
|
BMW
|
71%
|
3.
|
Mercedes-Benz
|
68%
|
4.
|
Audi
|
54%
|
5.
|
Lexus
|
45%
|
6.
|
Land Rover
|
39%
|
7.
|
Volvo
|
34%
|
8.
|
Kia
|
34%
|
9.
|
Skoda
|
32%
|
10.
|
Ford
|
30%
|
11.
|
Hyundai
|
26%
|
12.
|
Porsche
|
23%
|
13.
|
Nissan
|
22%
|
14.
|
Volkswagen
|
21%
|
15.
|
Opel
|
21%
- Столичные власти рассказали, когда ограничат скорость до 50 км/ч в центре Москвы. Жители города должны сами до этого «дозреть».
- Административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды вырастет с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Такой законопроект правительство уже направило в Госдуму.
Фото: shtrafy-gibdd.ru
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