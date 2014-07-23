Спор из-за цены поездки на такси закончился кровавой бойней

Извозчик заявил, что указанной в мобильном приложении Яндекс.Такси суммы ему недостаточно. Пассажиры отказались доплачивать, и тогда водитель взялся за нож…

Низкие тарифы на поездки, диктуемые интернет-сервисами, регулярно провоцируют конфликты между таксистами и пассажирами. Вынужденные «перебиваться грошовыми заказами» водители срывают свое раздражение на клиентах, требуют от них доплату, а когда получают отказ, могут и к насилию прибегнуть.

Инцидент, имевший место вечером 24 марта в Екатеринбурге, из разряда вопиющих. Семья из трех человек и их приятель вызвали машину с помощью мобильного приложения Яндекс.Такси, чтобы доехать от улицы Краснокамской до улицы Фролова. Поездку сервис оценил в 165 рублей, но прибывший на вызов водитель заявил уже севшим в машину пассажирам, что этого мало. Они предложили извозчику либо смириться с указанной в приложении суммой, либо отказаться от поездки и вызвать другую машину. Водитель ехать не захотел, глава семейства и его друг решили выказать извозчику свое недовольство, а женщина благоразумно поспешила увести ребенка в дом, подальше от ссорящихся взрослых.

«Когда я уходила, видела, что водитель вышел с черным предметом, сначала мы не поняли, что это нож. А когда я вернулась, увидела, что друг весь в крови, муж тоже ранен. Это было дело пяти минут. После этого водитель сел в такси и скрылся, а мы сразу вызвали скорую и полицию», — цитирует слова пассажирки местное сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Глава семейства отделался сравнительно легко, таксист повредил ему два пальца, а другу агрессивный извозчик сильно порезал бедра и руки, так что пострадавшему потребовались госпитализация и операция.

Полиция проводит по факту этого происшествия проверку, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В свою очередь, сервис Яндекс.Такси, куда пострадавшие обратились с жалобой, отключил таксиста от системы и заявил о полной готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

24 марта в Екатеринбурге из-за денег произошел еще один конфликт между другим водителем Яндекс.Такси и пассажиркой. Взбесившийся извозчик брызнул из баллончика женщине в лицо.

В феврале в Москве недовольный пассажиркой водитель Яндекс.Такси угрожал ей расправой, обещал вывезти в лес и наказать, а когда девушка вызвала полицию, вышвырнул ее из машины на дорогу.

В ноябре прошлого года в столице водитель Яндекс.Такси напал на пассажирку за то, что она досрочно прервала поездку.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС