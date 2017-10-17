В Подмосковье запретят старые автобусы

В России уже много лет говорят о необходимости запрета эксплуатации старых автобусов, но на федеральном уровне закон пока так и не заработал. Московская область хочет стать первым регионом страны, где старье, наконец, исчезнет с дорог.

Согласно результатам проведенного недавно маркетингового исследования, каждый третий автобус в России старше 25 лет. Понятно, что состояние подвижного состава от региона к региону разнится, и в более-менее сытом Подмосковье техника получше, чем в глубинке, но и здесь старья хватает. Положить ему конец предлагает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковные депутаты в ближайшее время рассмотрят законопроект, который устанавливает запрет на эксплуатацию автобусов малого класса по истечении 5 лет с момента выпуска, а соответствующее ограничение для автобусов среднего и большого классов составит 7 лет.

Принятие такого законопроекта на региональном уровне стало возможным после внесенных в конце 2017 года изменений в 220-й федеральный закон, которые наделили субъектов РФ рядом полномочий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания.

«Мы этим правом решили оперативно воспользоваться: Московская областная Дума предлагает законодательно установить предельный возраст для регионального общественного транспорта. Считаем, что это нововведение может существенно поспособствовать улучшению „аварийной“ статистики. Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение», — говорится в официальном сообщении Мособлдумы.

На федеральном уровне подобные ограничения еще пять лет назад предложил ввести Минпромторг, но пока что существует только законодательный запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет для перевозки организованных групп детей, да и то его имплементация постоянно откладывается, то есть закон не работает…

Осенью прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков.

Летом прошлого года вступили в силу новые ограничения скорости (50 км/ч вместо 60 км/ч) на десятке автодорог Подмосковья, где, согласно статистике, особенно высока смертность в результате ДТП.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС