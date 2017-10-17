Новая Toyota RAV4: больше никакого унисекса!

На мотор-шоу в Нью-Йорке японцы показали пятое поколение кроссовера RAV4. Машина пережила серьезные изменения в имидже и полностью технически обновилась.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 — лидер по продажам среди кроссоверов, в прошлом году в мире продали более 800 тыс. этих автомобилей. Обычно при смене поколений автопроизводители крайне аккуратно относятся к изменениям в облике модели: резкие перемены в имидже могут отпугнуть покупателя. Но в Тойоте решились на кардинальные перемены.

Даже беглого взгляда на новый «рафик» достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что дизайнеры японской компании при создании облика машины делали ставку на брутальность. Спереди ушло в прошлое нагромождение горизонтальных плоскостей, вся передняя часть с минимальными изменениями перекочевала на серийную модель с концепта FT-AC, который Toyota показывала в прошлом году в Лос-Анджелесе.

Toyota RAV4

Со сменой поколений RAV4 переехал на модульную платформу TNGA (Toyota New Global Architecture): ее Toyota использует практически для всех моделей. Точнее, на вариант TNGA K, такая же, что лежит в основе новой Camry. Причем кроссовер стал первой полноприводной моделью, построенной на новой «тележке». Представители компании говорят, что благодаря TNGA жесткость кузова на кручение выросла на 57%.

Вместе со сменой платформы изменилась и система полного привода: теперь она с системой динамического распределения крутящего момента. Система может не только передать до 50% крутящего момента на задние колеса, но и перераспределить его между колесами.

Несмотря на смену платформы, размеры машины остались прежними, а длина даже уменьшилась. А вот колесная база, наоборот, выросла с 2660 до 2690 мм. По идее, более короткие свесы должны помочь на бездорожье, а длинная колесная база улучшить управляемость на асфальте. Проверим при первой же возможности!

Toyota RAV4

У кроссовера ровные, будто отрисованные по линейке линии соприкосновения кузовных элементов. В верхней части задних стоек появилась зачерненная полоска, она по задумке дизайнеров должна придать крыше «плавающий» эффект. Кстати о крыше: теперь ее цвет может отличаться от цвета кузова, так Toyota хочет дать покупателям больше возможностей по индивидуализации автомобиля.

Toyota RAV4

Интерьеру тоже попытались придать больше мужественности, но дальше широких хромированных дверных ручек дело не пошло. Приборная панель у новой Toyota RAV4 привычная, со стрелочными приборами, но внутрь полукруга спидометра вписан большой экран бортового компьютера. Есть и ряд спорных решений. Например, отдельно стоящий экран (7- или 8-дюймовый в зависимости от версии) мультимедийной системы. Он мало того что возвышается над центральной консолью, так еще и довольно толстый. Ну и никуда не делась ядовитая синяя подсветка. Сколько уж раз было говорено, насколько она раздражает глаза, но Toyota твердо стоит на своем.

Toyota RAV4

Для американского рынка пока анонсированы два бензиновых двигателя объемом 2 и 2,5 литра, но их технические характеристики пока не разглашаются. Если для базового силового агрегата по-прежнему будут предлагаться механика и вариатор, то более мощный получил 8-ступенчатый автомат. Двигателя V6 в гамме больше не будет, а гибридный вариант появится в следующем году.

Нынешнее поколение Toyota RAV4 в России постепенно теряет популярность: в феврале модель опустилась на 8-е место в рейтинге SUV на нашем рынке.

А еще недавно Toyota показала новую Corolla в пятидверном кузове.

Фото: Toyota