Иногда они возвращаются. Иранские машины вновь могут появиться в России

Почему снова? Потому что такие попытки делались уже не раз, и компания даже выставляла свои новинки на Московском автосалоне — 2016, но все так и осталось в проектах. Теперь же машины начнут выпускать в Белоруссии, а тут и до России рукой подать.

Модель Dena

В Беларуси будут производить иранские автомобили Dena и Dena Plus, и это уже точно — между компаниями Iran Khodro Company (IKCO) и СП ЗАО «Юнисон» подписан контракт на производство автомобилей, о чем заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси в интервью агентству «Интерфакс-Запад».

Модель Dena Plus

Контракт подписан на сборку тысячи автомобилей в год моделей Dena и Dena Plus. Согласно подписанному ранее меморандуму о намерениях, в ближайшие пять лет предполагается выпустить пять тысяч автомобилей. Следует понимать, что Белоруссия — это лишь точка входа на рынок Евразийского экономического союза, а основная надежда все же на соседнюю Россию. Посол надеется, что первые автомобили сойдут с конвейера белорусского завода еще до конца 2018 года.



Предприятие «Юнисон» расположено под Минском, и сейчас там собирают легковые, коммерческие автомобили, а также спецтехнику марок Zotye, GM, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Renault и ГАЗ.

Модель Dena представляет собой облагороженный Samand, продававшийся в России в 2006–2009 годах, созданный на базе древнего Peugeot 405, Dena Plus — обновленная версия Дены, с той же начинкой, но облагороженным внешним видом.

Фото: Iran Khodro Company, Instagram