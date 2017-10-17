Иногда они возвращаются. Иранские машины вновь могут появиться в России

В Беларуси будут производить иранские автомобили Dena и Dena Plus, и это уже точно — между компаниями Iran Khodro Company (IKCO) и СП ЗАО «Юнисон» подписан контракт на производство автомобилей, о чем заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси в интервью агентству «Интерфакс-Запад».
Контракт подписан на сборку тысячи автомобилей в год моделей Dena и Dena Plus. Согласно подписанному ранее меморандуму о намерениях, в ближайшие пять лет предполагается выпустить пять тысяч автомобилей. Следует понимать, что Белоруссия — это лишь точка входа на рынок Евразийского экономического союза, а основная надежда все же на соседнюю Россию. Посол надеется, что первые автомобили сойдут с конвейера белорусского завода еще до конца 2018 года.
Предприятие «Юнисон» расположено под Минском, и сейчас там собирают легковые, коммерческие автомобили, а также спецтехнику марок Zotye, GM, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Renault и ГАЗ.
Модель Dena представляет собой облагороженный Samand, продававшийся в России в 2006–2009 годах, созданный на базе древнего Peugeot 405, Dena Plus — обновленная версия Дены, с той же начинкой, но облагороженным внешним видом.
- Собирались иранцы долго: меморандум о взаимопонимании с белорусской компанией «Юнисон» был подписан еще в 2016 году.
- На Московском автосалоне в 2016 году иранцы заявили о своих амбициозных планах начать продажи в России сразу трех седанов — Runna, Soren и Dena. Правда, в нашей стране в то время был разгар кризиса, время было выбрано не самое благоприятное, поэтому с возвращением Iran Khodro Company притормозила.
Фото: Iran Khodro Company, Instagram
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