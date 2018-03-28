Депутаты за народ: надо перенести новые ставки утильсбора

Законодательное собрание Приморского края обратилось в правительство России с просьбой перенести начало действия новых ставок утилизационного сбора.

Введение новых ставок утилизационного сбора стало неприятным сюрпризом не только для автопроизводителей, но и для жителей Приморского края, которые традиционно ввозят подержанные автомобили из Японии и обязаны уплачивать утильсбор в полном объеме.

Причем если местным автозаводам государство обещает компенсировать расходы, то обычным гражданам его никто, естественно, возвращать не собирается.

Многие уже приобрели автомобили на аукционах в Японии и ждут их прибытия в Россию, при этом уплачивать утилизационный сбор придется по новым ставкам, рост которых по отдельным (и самым востребованным) категориям составил 90%.

Судя по всему, жители края завалили народных избранников обращениями с просьбами о помощи. В связи с чем заксобрание Приморского края приняло обращение к правительству России с просьбой перенести введение повышенных ставок утильсбора с апреля на сентябрь этого года.

«Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок также приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае», — говорится в сообщении местного парламента.

Впрочем, даже если бы правительство захотело пересмотреть свое решение, оно вряд ли успеет это сделать: новые ставки вступают в силу через несколько дней, 1 апреля этого года. И это приведет к росту цен автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынках.

Новы ставки утилитизационного сбора были утверждены на прошлой неделе.

С тем, как подорожают автомобили после введения новых ставок утильсбора, можно познакомиться в материале нашего эксперта.

Фото: BarcroftMedia/TASS