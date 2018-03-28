Можно себе представить степень негодования жителя Перми, который усердно вкалывал в длительной командировке, чтобы обеспечить дражайшей супруге достойный уровень жизни. Ранее он приобрел ей в кредит автомобиль Mercedes-Benz, за который ежемесячно переводил нужную сумму, рассчитывая, что жена исправно вносит платежи в банк. Вместо этого женщина тратила кредитные деньги на шопинг, покупку драгоценностей и даже успела отдохнуть за границей. Когда муж вернулся с заработков, выяснилось, что в банке за просроченные платежи начислена полумиллионная задолженность и за машиной уже начали охоту судебные приставы.
Когда мотовство супруги раскрылось перед мужчиной во всей, так сказать, красе, на глазах у судебных приставов, он не стал препятствовать аресту техники, но попросил законных представителей вместе с машиной забрать и его легкомысленную жену — на перевоспитание! В ответ на это приставы заявили, что данная мера не входит в их компетенцию. Учить свою вторую половину финансовой грамотности мужчине предстоит самому.
- В начале марта в Челябинске мать с сыном заперлись в автомобиле Infiniti, чтобы не отдавать его судебным приставам.
- В феврале приставы не пустили жителя Красноярска на собственную свадьбу из-за долгов по штрафам ГИБДД.
Фото: Daimler
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