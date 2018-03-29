Полицейская BMW влетела в группу пешеходов в центре Москвы

Авария произошла 28 марта примерно в пять часов вечера на пересечении Новосущевской улицы и Перуновского переулка. Полицейскую машину ударила в бок малолитражка.

В снятом на видеорегистратор очевидца ролике видно, что ДТП произошло в момент смены фазы светофора. Двигавшаяся по Новосущевской улице в сторону центра города малолитражка попыталась проехать перекресток на желтый свет. То же решил сделать водитель полицейского автомобиля BMW, который спешил на вызов и ехал по Перуновскому переулку, за секунду до аварии он включил сирену. Малолитражка ударила BMW в бок, отчего полицейскую машину отбросило в сторону группы примерно из десяти пешеходов, ожидавших зеленого света у дороги. Большинство из них успели отскочить, но одну женщину машина все же сбила. Судя по записи, встать самостоятельно на ноги после удара она не смогла. В настоящее время о состоянии пострадавшей, к сожалению, ничего не известно. Другие люди в этом ДТП не пострадали.

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Фото, видео: YouTube