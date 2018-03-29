Забыли винты! В России отзывают кроссоверы BMW X3

Третье поколение BMW X3 вышло на российский рынок летом прошлого года, и вот первый производственный дефект — цитируем сообщение пресс-службы Росстандарта:
«Причиной отзыва является возможная неустановка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля».
Всего под отзыв попало 1202 кроссовера, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров BMW бесплатно для автовладельцев проверят наличие винтов в заднем спойлере каждой машины и при необходимости доукомплектуют аэродинамический элемент надлежащим крепежом.
- Прошлый раз модель BMW X3 отзывали в России в 2016 году: тогда на кроссоверах обнаружили бракованные петли крепления Isofix
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: BMW
Читать комментарии (1)