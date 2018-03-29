Забыли винты! В России отзывают кроссоверы BMW X3

Под отзыв попали автомобили, реализованные в нашей стране официальными дилерами BMW в 2017 и 2018 годах. Существует риск, что задний спойлер у кроссоверов Х3 закреплен недостаточно и может отвалиться.

BMW X3
BMW X3

BMW > X3

Третье поколение BMW X3 вышло на российский рынок летом прошлого года, и вот первый производственный дефект — цитируем сообщение пресс-службы Росстандарта:

«Причиной отзыва является возможная неустановка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля».

Всего под отзыв попало 1202 кроссовера, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров BMW бесплатно для автовладельцев проверят наличие винтов в заднем спойлере каждой машины и при необходимости доукомплектуют аэродинамический элемент надлежащим крепежом.

Фото: BMW

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