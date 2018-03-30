Штукатурка покалечила Lexus. Владелец отсудил компенсацию

Почти 100 тысяч рублей получит по суду автомобилист из Белгорода с управляющей компании многоквартирного дома, которая не проследила за состоянием фасада и допустила его частичное обрушение.

В результате падения слоев штукатурки припаркованный у дома автомобиль Lexus получил повреждения, сумму ущерба составила 75 400 рублей. Владелец для ее возмещения подал на управляющую компанию дома, ООО «Веста», в суд. Изучив внимательно все материалы дела, судья вынес решение в пользу истца и обязал ответчика выплатить автомобилисту 96 000 рублей (ущерб + судебные издержки).

Организация подала апелляцию, настаивая на своей невиновности, но вновь потерпела поражение. Судья принял во внимание тот факт, что незадолго до происшествия с Лексусом сотрудник ООО «Веста» проводил осмотр фасада здания с использованием специального снаряжения, по результатам которого был сделан вывод о том, что фасад в ремонте не нуждается. Из этого судья сделал вывод о ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по содержанию дома и оставил в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщила на этой неделе пресс-служба Октябрьского районного суда города Белгорода.

На прошлой неделе автоледи отсудила более 85 тысяч рублей у городской администрации Нижнего Тагила за поврежденный в результате воздействия ураганного ветра Ford Focus.

Также на прошлой неделе владелец кроссовера Honda CR-V из Железногорска Красноярского края отсудил у коммунальщиков более 180 тысяч рублей за упавшую на машину сосульку.

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