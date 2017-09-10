Посмотрите, это тоже Kia Sportage. Только дешевый

В Китае дебютировал Kia Sportage нового поколения. Нет, речь не об актуальной модели, которая представлена и на нашем рынке, а о более доступном кроссовере.

Дело в том, что нынешнее поколение известного нам Kia Sportage продается в Поднебесной под индексом KX5, а вот именем Sportage здесь называют другую модель, аж 2010 года, которая продается параллельно.

Уже когда в ноябре прошлого года корейцы показали на автосалоне в Гуанчжоу концепт NP, было понятно, что он в скором времени переродится в серийную модель. Машина сохранила старую платформу (длина 4460 мм, колесная база 2640 мм), но внешние кузовные элементы обновились полностью.

В Kia считают целевой аудиторией локального Sportage серьезных, обремененных семьей людей, потому и дизайн у кроссовера довольно консервативный и можно сказать скучный. Кругом ровные поверхности, обилие хрома, а самой яркой деталью стали светодиодные противотуманки «кубики льда», которые на глобальных моделях Kia доступны в топовых комплектациях.

Интерьер тоже сплошь состоит из прямых линий, но довольно современен. Так, в центре приборной панели разместили 7-дюймовый экран бортового компьютера, а вверху центральной консоли расположился 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, как у последних моделей Kia, продающихся на других рынках. Блок климат-контроля расположен на «приливе» центральной консоли.

Машина довольно богато оснащена. Помимо упомянутого климат-контроля в списке опций есть подогрев всех сидений, панорамная крыша, система помощи при парковки и даже системы слежения за разметкой и экстренного автоматического торможения перед препятствием.

Кроссовер получил единственный силовой агрегат: 2-литровый бензиновый мотор мощностью 161 л.с. В качестве трансмиссий предлагаются как 6-ступенчатая механическая коробка, так и классический автомат. Машина строго переднеприводная.

В переводе на рубли китайский Kia Sportage стоит около 1,3 млн руб. в базовой комплектации. Недешево, но глобальный Sportage, то есть Kia KX5, примерно на 200 тыс. рублей дороже, а оснащен куда беднее.

Из недавних глобальных премьер стоит отметить новое поколение Kia K900/Quoris. Эта машина появится и у нас.

У нас известна другая китайская модель Kia, K2, которая после адаптации превратилась в Rio, лидера рынка новых автомобилей.

Фото: autohome.com.cn