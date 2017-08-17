Поезд снес застрявший на путях внедорожник. Очевидцы лениво снимали видео

Автомобиль «повис» на рельсах буквально в паре метров от железнодорожного переезда — вероятно, его нетрезвый водитель проявил нетерпение и пытался объехать шлагбаум либо просто таким странным образом припарковался «у обочины». Убрать машину с путей до прибытия поезда не удалось, точнее, судя по снятому очевидцами видео, никто особо и не пытался этого сделать.
В ролике видно, как за несколько секунд до столкновения очевидцы неспешно отходят от машины с включенными камерами мобильных телефонов, готовясь снять «крутое видео». Также в кадрах мелькает полицейский, который почему-то не потрудился отвести людей на безопасное расстояние. Отброшенный поездом внедорожник лишь чудом не снес припаркованные у переезда мопеды — их тоже никто не додумался убрать. В «джипе» никого не было, обломками никого не задело, никто, в сущности, не пострадал, кроме машиниста товарного поезда, натерпевшегося страху и применившего бессмысленное, но обязательное в таких случаях экстренное торможение.
- Летом прошлого года «За рулем» публиковал видео похожего инцидента в Краснодарском крае: тогда на путях застрял «уазик», а его водитель до последнего пытался спасти машину.
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Фото: depositphotos.com
Видео: YouTube
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