«Я не вижу свое лицо!» Жесткое задержание пьяной и агрессивной автоледи

Инцидент произошел в конце марта в Красноярске. Женщина на праворульной Тойоте без номеров заперлась в машине, а затем дала по газам и попыталась скрыться от полицейских.

Сотрудники ДПС остановили автомобилистку на улице 60 лет Октября, выходить из машины и предъявлять документы она отказалась, а после того, как полицейские предупредили ее об ответственности за неповиновение, попыталась уехать. После непродолжительной погони нарушительницу с признаками алкогольного опьянения заблокировали и задержали на улице Котовского. Уже сидя в патрульной машине женщина начала вести себя агрессивно и оскорблять сотрудников полиции. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В ролике, опубликованном на Ютуб-канале УГИБДД по Красноярскому краю, видно, что задержанная пытается вырваться из полицейской машины и настойчиво требует адвоката. В какой-то момент у нее началась истерика, а на голове оказался капюшон куртки. «Я не вижу свое лицо! Это вы меня накрыли, а не я сама! Это ты меня накрыл! Я не вижу тебя!» — кричала женщина, в то время как сотрудники ДПС пытались ее унять.

Впоследствии выяснилось, что 30-летняя автомобилистка уже не раз задерживалась за вождение в нетрезвом виде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы) и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» (максимальное наказание — год исправительных работ). Кроме того, полицейские составили административные материалы за езду без номеров и отказ от проверки на алкоголь.

В феврале в Сургуте гаишники были вынуждены скрутить пьяную блондинку за рулем конфискованного Гелендвагена с красивыми номерами 555, который она взяла у знакомого судебного пристава.

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Фото: depositphotos.com

Видео: УГИБДД по Красноярскому краю