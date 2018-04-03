Обойдетесь без стимуляции. Правительство урезало льготы автопрому

Правительство окончательно утвердило объемы льготного финансирования, выделенного из бюджета на поддержку автомобильного рынка. Денег оказалось меньше, чем планировалось раньше.

Еще в середине марта глава Минпромторга Денис Мантуров заверял общественность в том, что только на льготные программы кредитования и лизинга будет выделено 13,6 млрд рублей (7,5 млрд на кредиты и 6,1 млрд на лизинг). Но в утвержденной правительством программе суммы значительно урезаны.

Больше всего из бюджета будет выделено на поддержку лизинговых программ («Льготный автолизинг» с программами «Свое дело» и «Российский тягач) — 4 млрд рублей. В правительстве рассчитывают продать как минимум 15 тысяч единиц техники по ней.

На адресные программы льготного автокредитования для физических лиц («Первый автомобиль и „Семейный автомобиль“) выделено 3 млрд рублей. Продать по льготным программам планируется 35,5 тысячи автомобилей.

То есть программу финансирования урезали почти в два раза: с 13,6 млрд до 7 млрд рублей.

Кроме того, на компенсацию перевозки собранных на Дальнем Востоке автомобилей в другие регионы из бюджета будет выделено 500 млн рублей. Это должно обеспечить перевозку как минимум 5 тысяч автомобилей. То есть доставка одного автомобиля обходится автопроизводителю в 100 тысяч рублей.

Ну и наконец, автопроизводители получат субсидии в размере 2,5 млрд рублей на поддержку производства автомобилей на газомоторном топливе.

А вот электротранспорт, поддержка развития которого бурно обсуждалась последнее время, остался без финансирования из бюджета. Это легко объяснить: 2/3 средств резервного фонда на этот год уже распределены, потому любые дополнительные суммы могут негативно сказаться на экономике страны в целом.

Тем временем с 1 апреля вырос утилизационный сбор на автомобили. Это неминуемо приведет к подорожанию как импортных, так и отечественных машин.

А еще нас ждет повышение налогов: это нужно для ремонта и строительства дорог, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

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