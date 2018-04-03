Nissan отзывает кроссоверы X-Trail. Спинка заднего сиденья может отвалиться

На российском рынке под сервисную кампанию попали 769 автомобилей,сообщает Росстандарт.

До сих пор причиной отзывов чаще всего становились неисправные эйрбэги Takata, установленные на японские модели, однако нынешний отзыв коснулся возможной неисправности спинки раскладывающегося заднего сиденья. Сварка компонентов механизма могла быть выполнена недолжным образом. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные c 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года.

Дилеры проинформируют владельцев Nissan X-Trail о бесплатной сервисной кампании, направленной на устранение возможной неисправности — на автомобилях будет произведена замена каркаса заднего сиденья.

Владельцы этих машин могут, не дожидаясь приглашения, определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-коды своих автомобилей с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Дефектные эйрбэги Takata стали причиной отзыва в конце минувшего года сразу семи моделей японского производителя.

В начале декабря 2017 года на замену дефектных подушек безопасности Takata были направлены более 10 тыс. маленьких однообъемников Note.

Фото: Nissan