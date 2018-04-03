Московские дороги ждет весенний «душ». Власти города решили смыть зиму шампунем

«Так как установились положительные температуры, в конце текущей недели столичные дороги будут впервые в сезоне промыты специальным моющим средством. Всего в течение апреля улицы будут промыты четыре раза, затем — ежемесячно», — передает слова Андрея Соколова РИА Новости.
В уборке улиц задействуют 3,7 тыс. единиц техники, на ремонтные работы после зимы — около 2 тыс. спецмашин. В резервуары моечных машин помещается около 8 тонн воды, ее хватает, чтобы очистить 15 км дороги. Места, где машины не проходят, вручную будут отмывать дворники. Впервые специальные машины применят и для чистки тротуаров.
За зиму на поверхности дороги образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов «жизнедеятельности» автомобилей, плохо смываемая простой водой. Для того чтобы эту химическую пленку убрать, применяют специальные шампуни.
Город прихорашивается: от грязи отмывают опоры освещения, дорожные знаки, таблички и другие металлические конструкции, находящиеся выше проезжей части. Завершить генеральную уборку коммунальные службы планируют к 25 апреля.
- Вместе с весенней уборкой дороги страны ждет и ремонт после затяжного осенне-зимнего периода. По госпрограмме «Развитие транспортной системы» 30 регионов получат 6,1 млрд рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
- С июня при ремонте малозагруженных дорог разрешат использовать переработанный асфальтобетон, появятся даже специальные машины, которые смогут делать это прямо на месте.
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