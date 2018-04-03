Московские дороги ждет весенний «душ». Власти города решили смыть зиму шампунем

С потеплением появилась возможность привести столичные магистрали в порядок. Впервые после зимы их отмоют специальным шампунем, сообщил замруководителя столичного ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.

«Так как установились положительные температуры, в конце текущей недели столичные дороги будут впервые в сезоне промыты специальным моющим средством. Всего в течение апреля улицы будут промыты четыре раза, затем — ежемесячно», — передает слова Андрея Соколова РИА Новости.

В уборке улиц задействуют 3,7 тыс. единиц техники, на ремонтные работы после зимы — около 2 тыс. спецмашин. В резервуары моечных машин помещается около 8 тонн воды, ее хватает, чтобы очистить 15 км дороги. Места, где машины не проходят, вручную будут отмывать дворники. Впервые специальные машины применят и для чистки тротуаров.

За зиму на поверхности дороги образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов «жизнедеятельности» автомобилей, плохо смываемая простой водой. Для того чтобы эту химическую пленку убрать, применяют специальные шампуни.

Город прихорашивается: от грязи отмывают опоры освещения, дорожные знаки, таблички и другие металлические конструкции, находящиеся выше проезжей части. Завершить генеральную уборку коммунальные службы планируют к 25 апреля.

Фото: ТАСС и АГН «Москва»

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