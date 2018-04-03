Московские дороги ждет весенний «душ». Власти города решили смыть зиму шампунем

Поворот вслепую: как не стать виновником ДТП? Разбираем непростые дорожные ситуации, оказаться в которых может каждый. А как будете действовать вы, исходя из собственного опыта и водительских навыков? Тесты корейских тормозных колодок YES-Q 4-го поколения Тормозные колодки — одни из наиболее часто заменяемых расходников и важных деталей тормозной системы, влияющей на безопасность движения. Наша БМП-3 против британского Warrior: артиллерийская дуэль Помните веселый австралийский фильм «Данди по прозвищу Крокодил»? Был там забавный эпизод. К главному герою в городе пристали грабители и пытались испугать складным ножиком. «Разве это нож, вот нож», — сказал Данди и извлек на свет огромный охотничий тесак. Похожая ситуация произошла с высокопоставленным лицом из ОАЭ на параде наших войск в 1990 году. В тот момент в Эмиратах шел тендер на поставку БМП — арабы выбирали между американским Bradley и английским Warrior. И надо же, их военный представитель увидел в российской столице только что рассекреченный БМП-3.