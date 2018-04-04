Спасти рядового слона. Не самое обычное ДТП

Авария с грузовиком, перевозившим пятерых слонов, произошла на юго-востоке Испании. Одно животное погибло, двое ранены.

Инцидент произошел в понедельник днем на юго-востоке Испании в городе Позо Каньяда. На дороге опрокинулся грузовик, перевозивший цирковых слонов. Водитель грузовика не пострадал, зато сильно досталось животным — один слон погиб, двое ранены.

Одно из первых видео, иллюстрирующих эвакуацию слонов, разместил на своей странице в Twitter Грегорио Серрано — директор департамента, отвечающего за автодорожную сеть Испании. По его словам, предварительные данные показывают, что грузовик опрокинулся из-за того, что водитель пытался обогнать другое транспортное средство.

Четверо выживших животных выбрались из-под обломков и отправились бродить по проезжей части и близлежащим полям, заблокировав движение на магистрали. В конце концов слонов удалось изловить, им оказали первую помощь, перевязали раны, посадили в другой грузовик и увезли. Спасательная операция длилась несколько часов.

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Видео: YouTube

Фото: Twitter/Gregorio Serrano