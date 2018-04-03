Land Rover устроит на ТТК гигантскую пробку. Все ради рекорда Гиннесса!

В 2018 году марка Land Rover отмечает свое 70-летие и в честь этого знаменательного события буквально фонтанирует рекордами и спецпроектами. Очередное посвященное круглой дате достижение планируется установить в ночь с 21 на 22 апреля в столице России.

Недавно марка Land Rover уже установила в нашей стране рекорд экономичности на мощном внедорожнике Range Rover Sport, а теперь готовит еще один впечатляющий проект, который должен войти в Книгу Гиннесса.

В ночь с 21 на 22 апреля британская компания собирает всех владельцев автомобилей Land Rover на Третьем транспортном кольце в Москве, чтобы выстроить из них самый большой монобрендовый автопарад. Участие, разумеется, добровольное: желающим засветиться в рекорде необходимо скачать в Google Play или App Store на свои мобильные устройства специальное приложение «Land Rover 70», зарегистрироваться и в означенную ночь с 2:30 до 3:00 приехать на ТТК.

Координировать движение участников парада планируется через «Авторадио», которое вещает на частоте 90,3 МГц. Организованное движение со строгим соблюдением правил дорожного движения будет происходить 15–20 минут, в течение которых рекорд будет фиксировать комиссия Книги Гиннесса.

Всем владельцам Ленд Роверов, которые согласятся поддержать автопроизводителя в этой необычной акции, по ее успешному завершению выдадут именной сертификат Guinness World Records и летом пригласят на специальный концерт по случаю юбилея марки и установления рекорда.

Ранее этой весной китайский гонщик Хо-Пин Тун за рулем обновленного 575-сильного внедорожника Range Rover Sport SVR установил новый рекорд прохождения 11,3-километрового серпантина, ведущего к вершине горы Тяньмэнь.

В честь своего 70-летия марка Land Rover выпустит ограниченную партию трехдверных внедорожников Range Rover SV Coupe и отреставрирует один из трех предсерийных образцов модели Series I, который в 1948 году выставлялся на автосалоне в Амстердаме.

С другими автомобильными достижениями, отмеченными в Книге рекордов Гиннесса, можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: Land Rover