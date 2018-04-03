8 фактов о новом Ford Focus, или карты на стол

Компания Ford объявила дату премьеры четвертого поколения своей модели гольф-класса. Мы постарались собрать все известные факты об этой новинке.

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Американцы подзатянули с обновлением Фокуса: у конкурентов смена генераций уже произошла, что привело к обвальному падению спроса на машину от «голубого овала». Однако, задержав премьеру, Ford мог внести изменения, которые сделают Focus более привлекательным.

Итак:

  1. Ford Focus построен на новой платформе. У нее заметно больше колесная база, но длина машины вырастет всего на 50 мм. А вот масса снизится на 50 кг.
  2. Машина получит несколько модификаций, среди которых и новые: к ST Line добавятся Vignale и псевдокроссовер Focus Active.
  3. В строю останутся версии ST и RS, которые покажут в следующем году. Последняя может получить 400-сильную гибридную силовую установку.
  4. Дизайн будет радикально отличаться от нынешнего поколения. Экстерьер будет выполнен с использованием стилистических решений, обыгранных на Fiesta.
  5. В салоне появится большой отдельно стоящий экран мультимедийной системы.
  6. Первым покажут хэтчбек. Затем будут представлены седан и универсал.
  7. Ford будет использовать несколько вариантов форсировки 1,5-литрового турбодвигателя. На нашем рынке останутся и проверенные временем силовые агрегаты.
  8. Для Европы машину будут собирать в Германии, а вот в Северную Америку импортировать из Китая.

Фото: Facebook

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Отзывы о Ford Focus (2)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Наилучшая управляемость из всех знакомых, лично мне, автомобилей. Электронные прибамбасы, ABS, IVD и прочее, вполне достойные.

Недостатки:

Двигатель дохловат и прожорлив. Шумноват.

Комментарий:

Надежность на высоте, не ломается ничего.

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