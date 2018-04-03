8 фактов о новом Ford Focus, или карты на стол

Американцы подзатянули с обновлением Фокуса: у конкурентов смена генераций уже произошла, что привело к обвальному падению спроса на машину от «голубого овала». Однако, задержав премьеру, Ford мог внести изменения, которые сделают Focus более привлекательным.
Итак:
- Ford Focus построен на новой платформе. У нее заметно больше колесная база, но длина машины вырастет всего на 50 мм. А вот масса снизится на 50 кг.
- Машина получит несколько модификаций, среди которых и новые: к ST Line добавятся Vignale и псевдокроссовер Focus Active.
- В строю останутся версии ST и RS, которые покажут в следующем году. Последняя может получить 400-сильную гибридную силовую установку.
- Дизайн будет радикально отличаться от нынешнего поколения. Экстерьер будет выполнен с использованием стилистических решений, обыгранных на Fiesta.
- В салоне появится большой отдельно стоящий экран мультимедийной системы.
- Первым покажут хэтчбек. Затем будут представлены седан и универсал.
- Ford будет использовать несколько вариантов форсировки 1,5-литрового турбодвигателя. На нашем рынке останутся и проверенные временем силовые агрегаты.
- Для Европы машину будут собирать в Германии, а вот в Северную Америку импортировать из Китая.
- На прошлой неделе Ford объявил рублевые цены на обновленный среднеразмерный кроссовер Explorer.
- Ранее в марте Ford анонсировал брутальный рамный внедорожник Bronco, который должен идеально подойти для российских дорог.
Читать комментарии (1)