Трассу Top Gear застроят жильем. А программу выгоняют на мороз

Власти Англии приняли окончательное решение о застройке заброшенного аэродрома в Дансфолде, на котором было установлено большинство рекордов самого популярного автомобильного телешоу.

Любой, кто смотрел хотя бы один эпизод Top Gear, знает о том, что именно на ВПП и рулежных дорожках старого аэродрома, который не использовался со времен Второй мировой войны, тест-пилот Top Gear устанавливает рекорды круга на различных автомобилях. Здесь же проходят заезды звезд, а в ангаре рядом с аэропортом сделана студия, где и снимают телешоу.

Эта же трасса сдавалась властями в аренду для проведения различных мероприятий, курсов повышения водительского мастерства и т.д. Аэродром Дансфолда также использовал McLaren для тестирования предсерийных прототипов нескольких своих суперкаров.

Впервые план застройки «заброшенной территории» появился в 2015 году. В Dunsfold Park планировалось построить 1800 жилых домов, бизнес-центр и всю необходимую инфраструктуру. Однако власти Англии, на территории которой находится графство Суррей и деревушка Дансфолд, все это время вели согласования и, естественно, натыкались на сопротивление фанатов Top Gear.

Однако теперь принято окончательное решение: все необходимые документы подписаны госсекретарем Англии.

Теперь на территории аэродрома будет построено 540 жилых домов, а также бизнес-парк, в котором будет работать более 900 человек. Целый район обеспечит жильем самые разные слои населения, включая молодые семьи, вынужденные жить за пределами района, в котором работают, утверждает застройщик.

Реакции от BBC, которой принадлежат права на Top Gear и которая сама арендовала территорию у местных властей, пока не последовало. Куда переедет телешоу, пока неизвестно. Телепрограмма использовала трек с 2002 года. Самым быстрым дорожным автомобилем на ней стал McLaren 675LT со временем 1 минута 13,7 секунды. Болид Формулы 1 Renault R24 преодолел круг за 59 секунд.

Осенью 2016 года бывшие ведущие Top Gear запустили собственную соцсеть Drivetribe.

Фото: Google Maps, YouTube