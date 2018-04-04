Венесуэла хочет покупать запчасти в России за криптовалюту

Называется она петро, и обкатать эту схему покупок хотят на примере автомобильных запчастей для КАМАЗа. Об этом сообщил министр внешней торговли страны Хосе Виельма Мора.

Во время межправительственных переговоров в Каракасе обсуждалось сотрудничество с российским КАМАЗом. Касалось оно закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также возможности сборки этих машин в Венесуэле. При обсуждении формы оплаты речь зашла о платежах в петро, местной криптовалюте, сообщает РИА Новости. Правда, каким образом Россия сможет монетизировать виртуальные деньги, не сообщается. В России еще нет законодательной базы по криптовалюте, а Минэкономразвития пока только раздумывает над тем, чтобы создать полигон для тестирования цифровых денег на Дальнем Востоке.

Венесуэла анонсировала запуск национальной криптовалюты petro еще в феврале этого года. Тогда и объявили рекомендуемый курс — 60 американских долларов на одну криптомонету. Президент страны Николас Мадуро говорил, что продажи петро достигли 735 миллионов долларов. Венесуэла — первая страна с собственной электронной валютой, которая поддерживается запасами нефти.

Коллаж: «За рулем»

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