Два переезда, два поезда, две фуры, две аварии. Вот это совпадение!

Две однотипные аварии произошли в американском штате Джорджия в течение трех дней. И в обеих, к счастью, никто не пострадал.

Первый инцидент случился 31 марта в городке Темпле и напоминает сцену из типового американского боевика. Водитель грузовика выскочил из кабины за несколько секунд до столкновения, отчаянный гудок локомотива, возгласы очевидца «о, Боже» и груда железа в конце.

Второе ДТП имело место 2 апреля в «городе озер» Акворт. Здесь тоже по каким-то причинам на путях «повисла» фура, и ее водитель предусмотрительно покинул кабину тягача до столкновения с поездом.

Местная пресса сообщает, что в обеих авариях никто из людей не пострадал. Имеются в виду физические травмы, потому что ясно, что стрессовая нагрузка на машинистов в таких ситуациях запредельная. Да и водителям грузовиков не позавидуешь — сплошные убытки да разбирательства со страховыми и полицией.

27 марта в провинции Чонбури Таиланда пьяный водитель внедорожника выехал на железнодорожные пути и застрял. Машину он покинул, ее затем снес поезд, что сняли на видео очевидцы.

В середине марта Правительство России внесло в Госдуму законопроект о пятикратном увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube