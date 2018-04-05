Коммерсанты заработали на штрафах в Подмосковье 250 миллионов. И это только начало

Стало известно, сколько получила частная компания, с которой власти Московской области заключили соглашение об установке и обслуживании камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Теоретически, компания «МВС Групп», с которой и было заключено соглашение, могла получать с комплексов до 25 млн рублей в день. Но на деле сумма оказалась ниже, так как половина из комплексов пока работают в тестовом режиме.

Напомним, что по соглашению коммерсанты получают с каждого штрафа фиксированную сумму в 233 рубля вне зависимости от суммы штрафа, будь то минимальный за превышение скорости (500 рублей) или максимальный за выезд на встречную полосу движения (5000 руб.). Подмосковье стало первым регионом, решившим пойти тем же путем, по которому у нас строятся платные дороги. Обычно регионы берут камеры в аренду и платят частным компаниям лишь за их обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

За полгода с камер фиксации нарушений в бюджет Московской области поступило 337 млн рублей, из них 254 млн получили коммерсанты. Сейчас на дорогах Подмосковья работает 1011 стационарных комплексов, но постановления в ГИБДД выносят только по 639 из них, пишет «КоммерсантЪ». Остальные подключат в апреле. Кроме того, у компании есть 200 передвижных комплексов (белые микроавтобусы с надписью «МВС Групп»), но задействовано только 50 из них, остальные выйдут на дороги также в этом месяце. Изначально соглашение предусматривало установку еще и 100 камер фиксации нарушений на железнодорожных переездах, но затем обе стороны отказались от этой идеи.

Практика концессионных соглашений в области фиксации нарушений ПДД постоянно вызывает споры между чиновниками, ГИБДД и правозащитниками. Изначально комплексы фиксации нарушений призваны снизить аварийность и повысить безопасность. Но частные компании хотят зарабатывать на них, а региональные власти постоянно закладывают в бюджет поступления от штрафов. Общественники считают более правильной схему, когда власти берут камеры в аренду: тогда их владельцам все равно, сколько будет вынесено постановлений, главное, чтобы камеры работали.