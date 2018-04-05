Эпоха уходит! Чиновникам запретили ездить на черных автомобилях

Речь в данном случае о грузинских чиновниках, которым запретили приобретать такие машины…

Автомобили всех классов, предназначенные для госслужащих в Грузии, могут быть любого цвета, кроме черного — таковы новые официальные правила для государственного автопарка, сообщает «Грузия Online».

И это не шутка, соответствующие изменения были внесены в постановление правительства о формировании государственного автопарка, принятое еще в 2014 году. В обновленной версии документа появилась запись «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного».

С инициативой отказаться от автомобилей черного цвета выступил в феврале премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, мотивировав это тем, что пора «оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов».

Помимо этого до 25 апреля 2018 года всем госучреждениям предписано представить план по оптимизации автопарка. Рекомендуется закупать экономичные автомобили с расходом топлива не более 6 литров на 100 километров.

Неисправные и не подлежащие ремонту машины предлагают передавать в распоряжение Службы доходов министерства финансов.