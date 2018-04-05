Эпоха уходит! Чиновникам запретили ездить на черных автомобилях

Автомобили всех классов, предназначенные для госслужащих в Грузии, могут быть любого цвета, кроме черного — таковы новые официальные правила для государственного автопарка, сообщает «Грузия Online».
И это не шутка, соответствующие изменения были внесены в постановление правительства о формировании государственного автопарка, принятое еще в 2014 году. В обновленной версии документа появилась запись «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного».
С инициативой отказаться от автомобилей черного цвета выступил в феврале премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, мотивировав это тем, что пора «оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов».
Помимо этого до 25 апреля 2018 года всем госучреждениям предписано представить план по оптимизации автопарка. Рекомендуется закупать экономичные автомобили с расходом топлива не более 6 литров на 100 километров.
Неисправные и не подлежащие ремонту машины предлагают передавать в распоряжение Службы доходов министерства финансов.
- Мы уже писали, что с января этого года власти Туркменистана официально запретили ввоз, продажу и эксплуатацию автомобилей черного цвета. Причем это касается не только государственных, но и личных автомобилей. Машины «неправильных» цветов могут без объяснения причин отправить на штрафстоянку.
- Второй странный запрет касается женщин: им в Туркменистане теперь не разрешается садиться за руль. Согласно местной статистике, большая часть аварий в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Но статистика, как известно, наука лукавая.
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