Светодиодные фары опасны для водителей. Так говорят британские эксперты

Водители все чаще жалуются на то, что их ослепляют фары встречных автомобилей, поскольку светодиодные лампы стали устанавливать гораздо чаще. После увеличения количества жалоб Департамент транспорта Великобритании создал рабочую группу в Организации Объединенных Наций для изучения этой проблемы, сообщает The Telegraph.
Светодиодные лампы служат намного дольше и КПД их выше, чем у ламп накаливания и люминесцентных. При этом светодиоды излучают более направленный свет, поэтому в темноте он воспринимается ярче.
Все автомобили, сертифицированные для использования на дорогах в Великобритании, должны быть оснащены фарами, которые соответствуют стандартам ЕС, установленным Всемирным форумом Организации Объединенных Наций. В правилах говорится, что все автомобильные лампы и, в частности, фары, должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить баланс между необходимостью быть достаточно яркими, чтобы освещать дорогу впереди, и при этом не ослеплять других участников дорожного движения.
До того как транспортные средства могут быть проданы и зарегистрированы в Великобритании, они должны получить одобрение в соответствии с требуемыми правилами. Представитель британского автомобильного клуба RAC Пит Уильямс утверждает, что интенсивность и яркость некоторых новых автомобильных фар явно вызывает дискомфорт у участников дорожного движения. Фары в последние годы стали более совершенными, и хотя это положительный момент для владельцев конкретных транспортных средств, для любого, кто движется навстречу автомобилям с такими фарами, это не просто некомфортно, но и небезопасно.
В апреле специальная рабочая группа Организации Объединенных Наций представит свои окончательные выводы по этому поводу.
- Так, у новой Audi A6 полностью светодиодные фары уже в базовой комплектации.
- Мощными светодиодными фарами славится и французский премиум — кроссовер DS 7 Crossback.
Фото: Acura
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