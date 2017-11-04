Застрахуй братуху: Минфин за обязательное страхование пассажиров такси

Обновленную Ладу Гранту оставят без хрома. Чтобы не путали с Вестой! Стали известны новые подробности рестайлинга самой бюджетной модели АВТОВАЗа. Ее публичная премьера состоится в конце августа на Московском автосалоне. Что чаще всего ищут в Яндекс.Картах? Автотемы тоже не редкость! Понятно, что автомобили — это далеко не вся жизнь, и большинство запросов пользователей мобильных карт все же касаются поиска различных соцучреждений и магазинов. Но есть месяцы в году, когда активизируются и автомобилисты. Расскажем об этом поподробнее. За торговлю водительскими правами гаишник сел на 2,5 года Инспектор регистрационно-экзаменационной группы межрайонного отдела ГИБДД «Мурашинский» Кировской области выдавал за взятки начинающим водителям «корочки» без фактической сдачи экзаменов. Заработал на этом он не так уж много.