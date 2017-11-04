Застрахуй братуху: Минфин за обязательное страхование пассажиров такси

Группа депутатов Государственной думы во главе с Сергеем Жигаревым и Анатолием Аксаковым еще 29 марта внесла законопроект о включении легковых такси в систему обязательного страхования государственной ответственности перевозчиков (ОСГОП). Легковые такси — единственный вид транспорта, который не подпадает под действие этого вида страхования. Сейчас пассажиры такси защищены только ОСАГО, а по нему выплаты гораздо меньше. Так, максимальная компенсация за гибель человека в «автогражданке» составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП это 2,025 млн рублей.Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин эту идею поддерживает, правда, у ведомства к законопроекту есть много замечаний, которые оно надеется обсудить с профильным комитетом Госдумы, сообщает ТАСС.
- Ранее стало известно, что агрегатор Uber ведет переговоры с Ингосстрахом и Альянсом о страховании жизни и здоровья пассажиров и водителей во время поездки. В Яндекс.Такси такая ответственность уже застрахована, ожидается, что аналогичные условия рассматриваются и для Убера. Напомним, Яндекс.Такси и Uber в феврале объединили бизнесы. Предполагается, что расходы на страховые взносы Uber, по примеру компаньона, возьмет на себя.
- Тем временем столичные таксисты активно готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 и осваивают азы английского языка. По крайней мере, мэрия выделила на курсы для них 30 млн рублей.
Фото: Александр Краснов/ ИТАР-ТАСС
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