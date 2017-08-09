Что чаще всего ищут в  Яндекс.Картах? Автотемы тоже не редкость!

Понятно, что автомобили — это далеко не вся жизнь, и большинство запросов пользователей мобильных карт все же касаются поиска различных соцучреждений и магазинов. Но есть месяцы в году, когда активизируются и автомобилисты. Расскажем об этом поподробнее.

Каждый день мобильные Яндекс.Карты отвечают более чем на миллион запросов из России. Почти половина из них посвящена поиску различных организаций: где снять деньги, как найти ближайший продуктовый, как быстрее доехать до загса и т. д. Чисто автомобильные темы попадаются среди них нечасто, такие запросы носят ярко выраженный сезонный характер.

Так, весной автомобилисты вспоминают о том, что машину нужно привести в порядок, отмыть от «накипи» грязи и реагентов. Поэтому запрос «автомойки» в марте прочно закрепляется на втором месте, пропуская вперед лишь «магазины цветов», что логично, ведь 8 марта — это наше всё!

В апреле, как правило, устанавливается стабильно теплая погода, поэтому владельцы начинают тянуться в шиномонтажки — этот запрос занимает второе место в поиске на мобильных Яндекс.Картах. Май — предвкушение лета, начинаются дачи, а кое у кого и сезон отпусков. Поэтому запрос «автовокзалы» занимает в последнем месяце весны вторую строчку, вслед за «парками». В июне и июле из автомобильных тем выпадают только автовокзалы, а осенью вновь возрастает интерес к шиномонтажам. Так, в октябре эта тема возглавляет рейтинг, а в ноябре, когда начинается слякотный период, автомобилисты по привычке еще пытаются отмыть свои автомобили, поэтому запрос «автомойки» на пятом месте по популярности.

Зимой наступает некоторое затишье, люди доделывают то, что не успели или откладывали в течение года, поэтому в декабре вырастает интерес к местам расположения налоговых инспекций, магазинов электроники и т. д. А вот в феврале среди запросов опять выплывают автомойки, они прочно обосновываются на первой строчке. Ну а потом все по новой — снова март, а там — 8 марта и все те же автомойки, которые женский праздник вновь сдвигает на вторую строчку по популярности.

Одно из предыдущих исследований Яндекса было посвящено тому, куда чаще всего ездили на такси жители Москвы и Санкт-Петербурга. Оказалось, что жители Северной столицы больше любят путешествовать по барам и ресторанам, чем москвичи.

Но, пожалуй, самое интересное исследование касалось особенностей российских улиц: Яндекс рассказал о самых кротких, длинных, кривых и причудливых дорожках нашей необъятной.



Фото: Егор Алеев/ТАСС