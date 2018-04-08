Американка засадила российский супервездеход Шерп. Мужчины, помогите!

Инцидент произошел во время оффроудных покатушек в Техасе. Шерп, которому, по утверждению его создателей, нет равных по проходимости, надолго увяз в грязи.

Это видео наглядно доказывает, что абсолютной проходимости не бывает, и даже такая впечатляющая машина, как Шерп, не всесильна, особенно если ею управляет неопытный водитель.

Ролик начинается с того, что в глинистой жиже безнадежно увязли несколько квадроциклов. Затем принять грязевую ванну решается пилотесса на российском вездеходе Шерп — мол, уж этой машине все нипочем, проскочу болотце на зависть утопающим друзьям. Однако въехать в трясину оказалось легче, чем выехать из нее: гигантские колеса Шерпа бешено вращались, но машина стояла на месте.

Надо отдать должное упорству сидевшей за рычагами женщины (у Шерпа нет традиционного руля, направление движения меняется посредством бортовых фрикционных механизмов): она просто давила на газ и смотрела вперед. Вероятно, так она могла бы делать до тех пор, пока в машине не кончилось топливо, но в итоге все-таки уступила место более опытному приятелю, и тот за пару минут сумел вывести Шерп на сушу.

Российские и советские машины вызывают в США живейший интерес. На этой неделе мы также публиковали видеоролик, в котором американцы тестируют на своем бездорожье классический УАЗ-469.

О том, какие еще супервездеходы помимо Шерпа сейчас делают в России, читайте в материале нашего эксперта.

Фото, видео: YouTube